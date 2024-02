Abascal sigue el escrutinio de las elecciones en Galicia desde la sede nacional de Vox, en Madrid

El presidente de Vox, Santiago Abascal, seguirá el escrutinio de las elecciones gallegas desde la sede nacional del partido, ubicada en la madrileña calle de Bambú. En un principio, estaba previsto que Abascal pasara la noche electoral en Santiago de Compostela, arropando al candidato de Vox para la Xunta, Álvaro Díaz-Mella y el resto de cabezas de la formación para este 18F. Tampoco estaba planeado que la sede nacional abriera para el seguimiento de la noche electoral. Sin embargo, a última hora del viernes, Vox anunció la apertura de la sede ante la solicitud de los medios, según explicaron, aunque no adelantaron la presencia del líder en Bambú. Ha sido en la tarde de este domingo cuando el partido ha trasladado que Abascal seguirá el escrutinio desde Madrid y que comparecerá desde Bambú. Con Díaz-Mella en Santiago de Compostela se encuentra el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Los pronósticos para este 18F no son halagüeños para Vox. Las encuestas a pie de urna conocidas hasta el momento coinciden en señalar que los de Santiago Abascal no conseguirán representación en el Parlamento gallego. En las elecciones gallegas de 2020, Vox obtuvo un 2,05% de los votos.