Abascal reconoce que Vox no ha logrado "buen resultado" y lamenta el triunfo de "la estafa política" del PP

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido este domingo que el resultado cosechado por su formación en las elecciones gallegas, un 2,19% que no les ha permitido entrar en el Parlamento autonómico, no es "un buen resultado", al tiempo que ha lamentado el triunfo de "la estafa política" que, denuncian, representa el PP. "Es verdad que no es un buen resultado para Vox", ha señalado Abascal en una breve valoración hecha desde la sede nacional del partido, en Madrid, tras concluir el escrutinio. Abascal ha agregado que el resultado tampoco es "bueno" para España porque "ha ganado la estafa política", en alusión al PP, al que ha reprochado aplicar políticas "separatistas e izquierdistas" en Galicia. También ha culpado a los 'populares' de la mejora de los resultados del BNG. "Su avance para inexorable y las causas son my claras", ha dicho, dejando reposar la culpa en los hombros de los 'populares'. (((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))