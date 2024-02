Pontón (BNG) proclama que el "cambio ya está aquí" y arenga a "hacerlo realidad" con una "victoria heroica"

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha proclamado que "el cambio ya está aquí" y ha arengado a un Multiusos de Sar con más de 3.000 personas y entregado a la "presidenta", a "hacerlo realidad" con una "victoria heroica". Además, ha apelado a todas las personas a "soñar" con un 19 de febrero en el que puedan decir: "Yo fui parte de ese cambio". El multiusos se puso en pie en varias ocasiones para aplaudir a la candidata nacionalista, al momento en que citó a los históricos Camilo Nogueira y Xosé Manuel Beiras, en un acto en el que el ex vicepresidente Anxo Quintana también se llevó el aplauso de los asistentes. En el que ha sido el mitin de cierre, Pontón ha repasado la campaña electoral que desemboca este viernes, una carrera hacia las urnas intergeneracional que se también se ha dado cita en Sar. Aunque los mensajes se han dirigido a todos los colectivos, la líder nacionalista ha puesto el foco en los jóvenes, con los que compartió un vermú-mitin el pasado sábado, y en las mujeres, con las que viene de participar en otra cita exclusiva para proclamar que con ella "entrarán todas las mujeres por la puerta de la Xunta". "Por todas y para todas", ha enfatizado Pontón. Uno de los momentos más aplaudidos de su intervención fue cuando anunció una de sus primeras medidas al frente del Gobierno gallego, una gesta que quiere alcanzar y hacer posible como la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ya lo hizo en mayo de 2023 convirtiéndose en la primera alcaldesa mujer y nacionalista de la capital gallega. Así, Pontón ha comprometido que una de las primeras medidas será "quitar la silla que ocupan las eléctricas" en el Consello de la Xunta. En su alocución, Pontón también ha reclamado una "movilización masiva" para que "ningún voto del cambio se pierda" y ha reclamado "apostar todo al BNG votando con ilusión y orgullo". "No vamos a fallar", ha comprometido, en un discurso en el que ha vuelto a afirmar que "hay muchas maneras de sentirse gallego y gallega y todas son necesarias para poner en marcha una Galicia en grande". "PRIMERA PRESIDENTA" Pontón ha apelado a que Galicia "tenga por primera vez una presidenta con las manos libres y abrir un tiempo nuevo", tras una campaña de "emoción, ideas y propuestas en positivo". "Le pido a todas las personas que quieren cambio que cojan la papeleta del BNG, no importa lo que votasen en otras ocasiones", ha incidido Pontón, quien ha insistido en que la papeleta del Bloque "simboliza todas las causas justas" y es "la papeleta de las personas que llenan las calles para defender la sanidad, un futuro para la gente joven, de las personas que quieren que se cumpla el derecho a la vivienda, el derecho a una vejez digna, cuidar del mar y el territorio". "Es la papeleta del cambio para avanzar y conquistar un país con futuro", ha defendido. "Si lo hacemos así, el 18F habrá cambio y haremos historia con una mujer presidenta", ha prometido, comprometiéndose con las políticas feministas. "Vamos a ganar las elecciones, el cambio es imparable", ha enfatizado, en un mitin en el que hubo proclamas a favor de Palestina (con presencia del delegado palestino) y en el que, con el multiusos en pie se han escuchado vítores de "presidenta" y "Be-ene-ga". "LUGAR SIMBÓLICO" Previamente, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, apeló a la celebración de este mitin en un "lugar simbólico", como es el pabellón del equipo local de baloncesto y no pasó por alto que el BNG empezó en el hall del pabellón pero "hubo que bajar a conquistar el centro de la pista". "Es emocionante", apeló, ante unas gradas que hicieron rugir el pabellón: "Somos tribu y estamos aquí con todo el orgullo". "Este país ya cambió, el cambio es imparable y vamos a hacer historia", ha enfatizado Pontón, en un mitin en el que apenas se refirió a su principal rival político, Alfonso Rueda (PP), pero al que sí afeó que no aceptase debatir con ella. En su intervención, Pontón, de quien han dicho en varias ocasiones que ha cogido "de las manos" a sus compañeras para animarlas a seguir adelante y hacerles ver que era "posible" recorrer este camino, también recordó el momento en que asumió las riendas del BNG, en sus horas más bajas. "Acepté el reto porque sabía que en este país, en el corazón del BNG, nunca dejaría de latir el amor y toda la fuerza de este país", afirmó.