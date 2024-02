Óscar Puente y los cinco ministros de Sumar participan en una manifestación en Madrid de apoyo a Palestina

El ministro de Transportes, Óscar Puente, la vicepresidenta Yolanda Díaz y los otros cuatro ministros de Sumar se han unido este sábado a la manifestación que se ha desarrollado por el centro de Madrid para mostrar su apoyo a Palestina y reclamar el fin de la guerra en Gaza y la "impunidad" con la que, denuncian los convocantes, está actuando Israel, al que acusan de estar provocando "un genocidio". Por primera desde el inicio de los bombardeos el pasado 7 de octubre, se ha sumado a una protesta de este tipo un ministro de PSOE, en este caso el titular de Transportes, Óscar Puente. La marcha, bajo el lema 'Libertad para Palestina, no a la impunidad, fin a la masacre', ha transcurrido entre la estación de Atocha y la Puerta del Sol, y ha sido convocada por una treintena de organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas entre las que figuran Sumar, Izquierda Unida, UGT y Comisiones Obreras. Sumar ha estado representada por sus cinco ministros: la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y los titulares de Sanidad, Mónica García; Cultura, Ernest Urtasun; Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; y Juventud e Infancia, Sira Rego, que es de origen palestino y pasó allí parte de su infancia. También han asistido, entre otros, el secretario general del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Txema Guijarro, y el portavoz adjunto y diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago. El PSOE figuraba en la convocatoria como "organización participante" y en su nombre han participado las secretarias de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo, Hana Jalloul, y la de Educación y Formación Profesional, Luz Martínez Seijo, así como la presidenta del partido en Madrid y secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal. Aunque en la agenda del Gobierno para esta jornada de reflexión en Galicia sólo figuraba un acto del ministro de Industria, Jordi Hereu, a la protesta se ha unido el titular de Transportes, quien ha dejado claro que, además de como socialista, acudía como miembro del Ejecutivo para exigir un alto el fuego que dé lugar a un proceso de diálogo y ha defendido el reconocimiento del Estado palestino. PODEMOS ACUSA DE "OPERACIÓN DE MAQUILLAJE" AL PSOE Puente ha aprovechado para replicar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también presente en la manifestación, quien ha acusado al PSOE de desplegar "una operación de maquillaje" con su presencia en la marcha, ha insistido en que España ha seguido vendiendo armas a Israel pese al conflicto y ha avisado de que si no pone fin ese comercio será "cómplice" del "genocidio" del pueblo palestino. Puente ha recalcado que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dejado claro que "desde octubre España no vende munición ni armas a Israel". Esta semana, tras publicarse que las ventas de material bélico habían continuado tras el inicio de las hostilidades en Gaza el pasado 7 de octubre, desde Exteriores se puntualizó que esas operaciones habían sido autorizadas antes de esa fecha. Además, Puente ha advertido a Podemos que se le hace "flaco favor" a la causa de la paz en Palestina "introduciendo elementos de distorsión y de conflicto". "Tenemos es que estar todos juntos y unidos con una sola voz", ha abundado el ministro. SANCIONES A ISRAEL De su lado, Yolanda Díaz se ha comprometido a seguir trabajando desde dentro del Gobierno para que se deje de vender armas a Israel y para que se sancione a este país porque, a su juicio, "es imprescindible acabar ya con la barbarie" en Gaza. "Clamamos por el alto inmediato el fuego ya. Lo hacemos con la fuerza que tenemos, le exigimos a la comunidad internacional que haga más y también instamos a que desde el Gobierno de España también nos comprometamos más", ha indicado. "No es una guerra es un genocicio", "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá" y "¿Dónde está, no se ven, las sanciones a Israel" han sido algunos de los lemas coreados por los asistentes que también han gritado otras consignas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. El manifiesto suscrito por los convocantes pone de relieve que España tiene "un Gobierno que, a diferencia de la mayoría de los gobiernos occidentales, ha condenado la masacre israelí, ha reclamado un alto el fuego inmediato, ha anunciado el reconocimiento del Estado palestino y sigue financiando a la UNRWA", si bien incide en que "queda mucho por hacer". "Es necesario impulsar acciones que garanticen el fin inmediato de esta masacre y la protección del pueblo palestino, el reconocimiento efectivo de un Estado palestino viable y plenamente soberano que permita a su población decidir libremente su futuro, una solución justa al problema de los refugiados acorde al Derecho internacional", añade el texto.