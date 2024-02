Óscar Puente se une a la manifestación por Palestina, exige un alto el fuego y pide unidad ante las críticas de Podemos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha sumado este sábado a la manifestación bajo el lema 'Libertad para Palestina', convocada en el centro de Madrid, ha exigido un "alto el fuego inmediato" en Gaza que permita abrir "un proceso de diálogo" y ha llamado a la unidad en pro de esta causa tras acusar Podemos al Gobierno de complicidad con Israel por seguir vendiendo armas a este país tras el inicio de la guerra. Puente es el primer miembro socialista del Gobierno que acude a una marcha en solidaridad con Palestina. Aunque su presencia no estaba anunciada en la agenda del Ejecutivo, el titular de Transportes se ha sumado a una protesta a la que también han acudido la vicepresidenta líder de Sumar, Yolanda Díaz, y los ministros de Sanidad, Mónica García; Cultura, Ernest Urtasun; Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; y Juventud e Infancia, Sira Rego. En declaraciones a la prensa, Puente ha respondido a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha denunciado una "operación de maquillaje" de los socialistas con respecto a su posición a la guerra en Gaza y ha exigido al Gobierno que ponga fin a la venta de armas a Israel para no seguir siendo "cómplice" del "genocidio" del pueblo palestino. "FLACO FAVOR" A LA CAUSA Puente ha recalcado que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dejado claro que "desde octubre España no vende munición ni armas a Israel". Esta semana, tras publicarse que las ventas de material bélico habían continuado tras el inicio de las hostilidades en Gaza el pasado 7 de octubre, desde Exteriores se puntualizó que esas operaciones habían sido autorizadas antes de esa fecha. Además, Puente ha avisado a Podemos que se le hace "flaco favor" a la causa de la paz en Palestina "introduciendo elementos de distorsión y de conflicto". "Tenemos es que estar todos juntos y unidos con una sola voz", ha abundado el ministro. Es más, Puente ha puesto como ejemplo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Él fue el que empezó a hablar claramente de los dos Estados, de la necesidad de ese reconocimiento del Estado palestino y fíjense que se ha acabado pronunciando su Majestad el Rey e incluso el Partido Popular que empezó cuestionando esa posición del presidente. Por tanto, yo creo que lo importante aquí es la unidad en defensa de la paz en Palestina", ha incidido. ECHA EN FALTA MAYOR REACCIÓN CIUDADANA Sobre su presencia en la manifestación, Puente ha dejado claro que, además de como socialista, ha asistido en su condición de ministro, y que se trata de una marcha "necesaria". En este punto ha comentado que echaba "en falta un poco más de reacción ciudadana". "No ya en España, sino en el conjunto de Europa y en el mundo. En otras ocasiones se ha visto una reacción por parte de la población mucho más decidida y este momento es importante porque tenemos que conseguir un alto el fuego inmediato, tenemos que conseguir que cesen las muertes y las agresiones a inocentes, tenemos que conseguir la liberación de todos los inocentes que en este momento están privados de libertad, y tenemos que conseguir que se abra un proceso de diálogo". VIAJE DE DÍAZ A PALESTINA Por último, Puente no ha querido polemizar a cuenta del viaje a Palestina anunciado por la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y del que aseguran no tener constancia en el Ministerio de Exteriores. "Lo importante es que el Gobierno tiene una posición común en torno a esta cuestión", ha apuntado, subrayando que lo relevante es que esa "posición valiente y decidida en defensa de la paz" es compartida por todo el Ejecutivo y que lo demás tiene "poca relevancia y trascendencia".