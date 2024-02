Mónica García califica de "crueles y falsas" las palabras de Ayuso sobre las muertes en residencias durante el covid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado de "crueles y falsas" las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la situación en las residencias de mayores durante la primera ola del covid, ya que estas no reflejan la realidad de lo ocurrido durante la pandemia. "Creo que las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid son crueles y, además, son falsas. No es verdad que fueran a morir igual las personas que tenían el covid. No es lo mismo morir acompañado que morir abandonado", ha indicado García a la prensa este sábado en una manifestación en Madrid por el alto el fuego en Gaza. La declaraciones de Ayuso fueron hace unos días en la sesión de control al Gobierno, y la presidenta afirmó: "Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también falleció. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el Covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio". Ante estas declaraciones, la ministra ha destacado que tampoco "es lo mismo morir sin tratamiento que morir sedado. Y no es lo mismo tener ese ápice de duda de si se podían haber salvado, cuántas vidas se podían haber salvado". García ha calificado de "protocolos de la vergüenza" los aplicados en la Comunidad de Madrid, cuando hubo 7.291 mayores que fallecieron, ha remarcado, unos protocolos que llevaron a que estos mayores murieran de "manera indigna". "Madrid no tuvo ni la deferencia de reunirse con los familiares, ni le dio la importancia como para hacer una comisión de investigación, entre otras cosas, para que esto no se vuelva a repetir", ha denunciado la ministra, así como tampoco tuvo "la capacidad de pedir perdón por haber tomado una pésima decisión en un momento tan cruel".