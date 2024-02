Los gallegos pueden elegir entre 41 candidaturas de 11 partidos en las elecciones al Parlamento de este domingo

Los casi 2,7 millones de gallegos que están llamados este domingo, 18 de febrero, a participar en las elecciones al Parlamento de Galicia pueden elegir entre un total de 41 candidaturas --entre las cuatro provincias-- de 11 partidos políticos. Según publicó el pasado 23 de enero el Diario Oficial de Galicia (DOG), la cita electoral enfrentará finalmente a un total de 11 partidos, de los cuales diez se presentan en las cuatro circunscripciones. El undécimo es Democracia Ourensana, que se presenta solo en la provincia de Ourense. Cabe resaltar que hace cuatro años, en los comicios de julio de 2020, concurrieron 56 listas. Además, finalmente, tras el análisis de la documentación, para este 18F no fue proclamada la lista de Izquierda por Almería, que pretendía presentarse por la provincia de Lugo, por no cumplir los requisitos legales. Así, la publicación definitiva en el DOG ratificó que, de forma común en las cuatro circunscripciones se presentan en Galicia PP, BNG, PSdeG-PSOE, Sumar Galicia (coalición), Podemos (coalición), Espazo Común Galeguista (coalición), Vox, Pacma, Escaños en Branco y Por un Mundo máis Xusto. Estas diez listas son las únicas que se presentan en las provincias de A Coruña y de Pontevedra. Además, tras la anulación de Izquierda por Almería en Lugo, la principal novedad se mantiene en Ourense, donde cuenta con candidatura Democracia Ourensana (DO), el partido del alcalde de la capital, Gonzalo Pérez Jácome. PRINCIPALES CAMBIOS Con respecto a hace cuatro años, una de las novedades es la reorganización del Espazo Común Galeguista, que por ejemplo ahora aglutina a Compromiso por Galicia. Sumar Galicia surge como heredera del espacio de las mareas (en 2020, Galicia en Común-Anova Mareas), aunque Podemos se presenta por separado en coalición con Alianza Verde y Recortes Cero; mientras que Democracia Ourensana, que en 2020 no concurrió, lo hace ahora. Ciudadanos y Ciudadanos de Galicia desaparecen, al igual que UPyD (que hace cuatro años solo se había presentado en Pontevedra). Tampoco se presenta el Partido Comunista dos Traballadores da Galiza, ni el Partido de los Autónomos y Profesionales y Partido Libertario (que solo se había registrado en A Coruña). Asimismo, tampoco habrá lista en solitario de Equo, de Converxencia 21 (que solo se había registrado en Lugo) ni de Contigo Somos Democracia.