Homenaje a las víctimas del Pitanxo, fútbol y parapente: así pasarán los candidatos el día de reflexión

Los candidatos a la Presidencia de la Xunta de los principales partidos gallegos pasarán de muy diferentes formas la jornada de reflexión de este sábado, en la que cogerán fuerzas de cara a la contienda electoral que se celebrará este domingo, 18 de febrero. Paseos con la familia y tomar algo, ir al Estadio de Balaídos a ver el partido entre el Celta de Vigo y el FC Barcelona, y tirarse en parapente son solo algunas de las actividades en una jornada en la que también habrá un homenaje en Marín (Pontevedra) a las 21 víctimas del naufragio del 'Villa de Pitanxo'. Así, los cabezas de lista de las tres principales fuerzas políticas --PP, BNG y PSdeG; las que en la actualidad cuenta con representación en el Parlamento de Galicia-- asistirán a este acto en el segundo aniversario del hundimiento del pesquero en aguas de Terranova (Canadá). El homenaje, al que el 'popular' Alfonso Rueda acudirá en calidad de presidente de la Xunta, tendrá lugar a las 11.30 horas en el Paseo Alcalde Blanco, al final del espigón de Marín. También estarán la candidata del BNG, Ana Pontón, y el cabeza de lista de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro. No obstante, Rueda también aprovechará el día para pasarlo con su familia. Así, a primera hora de la mañana dará un paseo con sus allegados por el Monte Pedroso, cerca de la residencia oficial del presidente de la Xunta. La candidata del BNG, aparte del homenaje a las víctimas del 'Pitanxo' en Marín, irá este sábado con unos amigos a la Sala Riquela para tomar un vermú. Ya por la tarde, Ana Pontón acudirá ver en persona el Celta-Barcelona a partir de las 18.30 horas. También estará en Balaídos el candidato del PSdeG. A mayores, Besteiro empleará este sábado de reflexión para descansar después de 15 días de intensa campaña. Pero la actividad más llamativa escogida por los distintos dirigentes será, sin duda, la elegida por Marta Lois, de Sumar. Se tirará en parapente en Portosín, en Porto do Son (A Coruña). Planes más tranquilos tendrán los candidatos de Podemos, Vox y Democracia Ourensana (DO). La cabeza de lista de la formación morada, Isabel Faraldo, ha quedado con unos amigos para comer un cocido e irá a tomar algo al Bar Momo de A Coruña. Armando Ojea, cabeza de lista de DO, recorrerá la provincia de Ourense en moto; mientras que Álvaro Díaz-Mella, candidato de Vox a la Xunta, aprovechará la jornada de reflexión para pasar el día con la familia, pasear y leer.