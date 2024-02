Feijóo cierra la campaña apelando al voto útil al PP: "No dejéis que el nacionalismo llegue a esta tierra"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado campaña apelando a concentrar el voto en el PP para que Galicia no "copie" las "fractura social", la "decadencia económica" y la "fuga de inversiones y de empresas" que ya se produjo en Cataluña. Por eso, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a las urnas el domingo a depositar un voto "por la dignidad" que impida que "el separatismo" llegue al gobierno de la Xunta con el Bloque Nacionalista Galego (BNG). "No dejéis que el nacionalismo llegue a esta tierra. No hay ninguna tierra que le haya ido bien con el nacionalismo", ha reclamado Feijóo, que ha advertido de que no se trata de un "buen plan nacionalista por mucho que intenten envolverse en papel de regalo". Con este último mitin --ante 3.500 personas reunidas en Palexco (A Coruña), según fuentes del partido-- Feijóo ha puesto broche final a una intensa campaña de 15 días en la que ha echado el resto recorriendo alrededor de 40 pueblos y pidiendo el voto para la "Galicia que funciona", lema de Alfonso Rueda en su carrera para revalidar la Xunta. "ESTO VA DE SEPARATISMO O DE ESTAR JUNTOS" Feijóo ha avisado que esto "no va solo de partidos" ni de "izquierdas o de derechas" sino de lo que entienden por Galicia y por España. "Esto va de separatismo o de estar juntos. Esto va de averiar lo que funciona o mantener el motor en marcha con las máximas revoluciones", ha manifestado, para añadir que se trata de impedir que "una ideología decida" lo que tienen que hacer, hablar, decir o pensar. Feijóo, que ha presumido de que el PP cumple su palabra y lo volverá a hacer si se mantiene en la Xunta, ha apelado a los votantes del PSOE y de Vox asegurando que los gallegos que quieran una Galicia "unida" y que no gobierne el "soberanismo", "solo hay un papeleta: la del PP". "Solo votando al Partido Popular ganará el Partido Popular, que no nos engañen, que no nos llenen la cabeza de falsas informaciones", ha alertado Feijóo, que se ha mostrado optimista ante los resultados que puede cosechar el PP el domingo porque, según ha dicho, "el BNG crece porque el PSOE se hunde". A renglón seguido, ha pedido el voto de los 700.000 gallegos que votaron al PP en las elecciones del 23 de julio, de los que quieren un gobierno para todos y del 80% que no votaron una Galicia nacionalista. Según ha dicho, sería un "disparate" permitir que gobierne el Bloque, que lidera Ana Pontón. Feijóo ha asegurado que en el año 2009 Galicia rechazó un bipartito en el que se imponía el nacionalismo y en el 2020 la inestabilidad de España con el Gobierno de Sánchez. "Y ahora con el doble de partidos y el doble de nacionalismo, hay más razones que nunca para votar al PP", ha aseverado. "EL DOMINGO VAMOS A VOTAR POR LA DIGNIDAD" Feijóo ha insistido en que Galicia se juega los próximos cuatro años estar en el lado de las soluciones de España o entrar en los problemas de "división que ya padecen en otras tierras de España". Por eso, ha pedido "no copiar" lo que no funciona, que lleva a lo que vive en este momento la mitad del pueblo catalán, que es "a la fractura social, a la decadencia económica y a la fuga de inversiones y de empresas". El presidente del PP, que ha presumido de liderar un partido que tiene "equipo" a diferencia del PSOE, ha pedido votar el domingo con "dignidad", "orgullo" y ambición" y ha presumido del balance del PP al frente de la Xunta después 15 años, citando expresamente la gestión en materia sanitaria y educativa. "Por tanto, el domingo vamos a votar por la dignidad; sí, por nuestra dignidad. Vamos a votar por una Galicia que no se arruga; por una Galicia que ha salido de los momentos más complejos ella sola, por una Galicia a la que ningún Gobierno central le ha regalado nada, por la dignidad que nos quieren arrebatar con mentiras, con incumplimientos, con insidias y con calumnias", ha proclamado, para sentenciar: "Solo dependemos de nosotros mismos. Y si vamos unidos os puedo asegurar que ganamos seguro". "VEO MÁS PRESIDENTE QUE NUNCA A ALFONSO RUEDA" A su llegada a Palexco (A Coruña), Feijóo y Rueda se han dado un baño de masas ante las 3.500 personas que abarrotaban el recinto, dando besos y haciéndose selfies mientras sonaba 'Xuntos' --versión de la canción de Juan Bravo-- que ha utilizado el PP en todos sus mítines de campaña. "Presidente, presidente", han gritado los asistentes al candidato 'popular' a la Xunta, que ha respondido dando las gracias. "Somos más que los que ha traído Sánchez en 15 días de campaña", ha presumido después Feijóo. El líder del PP ha insistido varias veces en la importancia de acudir a votar el domingo. "Veo más presidente que nunca a Alfonso Rueda. Hay muchas razones para estar ilusionados y para estar esperanzados y sólo la división del voto o el exceso de confianza puede frustrar nuestra ilusión", ha proclamado este acto, que ha terminado con un fuerte abrazo entre el líder de PP y Rueda en el escenario. Previamente, ha tomado la palabra el vicepresidente de la Xunta y presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, que ha lanzado un mensaje de apoyo expreso a Feijóo asegurando que es la "esperanza" de millones de españoles y que están "muy orgullosos" de su trabajo en Madrid. Y después ha respondido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, diciéndole: "El cambio está aquí, se llama Alfonso Rueda".