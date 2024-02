El Racing de Ferrol vacía la enfermería y se mide a un Levante en crisis

Ferrol/Valencia, 17 feb (EFE).- Con el objetivo de regresar a la senda de los triunfos y con una enfermería ya vacía tras varias semanas condicionando las alineaciones, el Racing de Ferrol recibe este domingo en A Malata a un Levante en mal momento, pues son cuatro las jornadas que encadena sin ganar.

El equipo verde, tercero en la tabla clasificatoria con 42 puntos, busca reponerse de la derrota en El Plantío (2-0) contra el Burgos CF para mantenerse en puestos de fase de ascenso a Primera.

Cristóbal Parralo tendrá que elegir entre sus jugadores gracias a la recuperación de lesionados como Josep Señé, habitual en su once, o Nico Serrano; y a la ausencia de bajas por sanción, factor que le privó de alinear a Jesús Bernal o Jon García en los últimos duelos ligueros.

El técnico dio entrada en Burgos, como gran novedad en su formación, a Pinchi, último refuerzo del mercado invernal. Pero la reacción del segundo tiempo al triunfo burgalés se sustentó en gran medida en la entrada de su capitán, Álex López, con molestias físicas en las semanas previas.

El Racing de Ferrol, respaldado por su afición en las gradas de A Malata, aspira a recuperar su mejor rendimiento como local en su camino a los 50 puntos, fijados como la barrera para la permanencia en la categoría de plata.

En el caso del Levante, su racha negativa le ha llevado a ocupar la posición más baja en la tabla desde agosto pasado en el arranque del campeonato. Está, eso sí, a un partido de meterse en la zona de promoción de ascenso.

El entrenador del Levante, Javi Calleja, vuelve a ser cuestionado, aunque el madrileño aseguró en la previa del partido que no está preocupado por una posible destitución, según afirmó: "Sé que algunos estáis deseando que llegue ese momento, cuando llegue será decisión de la dirección deportiva pero yo me tengo que preocupar de hacer mi trabajo. Lo que tenga que venir, vendrá. No estoy nada preocupado, cero".

La plantilla y el cuerpo técnico emprendieron el viaje a Ferrol el viernes y después de usar el autobús y el tren y pasar la noche de ese día en Madrid, tienen previsto llegar a la ciudad gallega el sábado por la tarde para hacer una suave sesión de entrenamiento.

Calleja pierde a Valle, Algobia y Giorgi por lesión y, en principio, cubriría la ausencia del primero con Álex Muñoz, que dejará el eje de la zaga para ocupar el lateral zurdo. Postigo entraría en el once inicial para formar pareja junto a Dela como centrales.

No se esperan cambios en la medular, pero la vuelta de Moha Bouldini, tras cumplir un partido de sanción por haber golpeado la pantalla del VAR en el duelo ante el Espanyol, provoca que Calleja tenga la posibilidad de optar entre el marroquí e Iván Romero para acompañar a Dani Gómez en el ataque.

Alineaciones probables:

Racing de Ferrol: Ander Cantero; Julián Delmás, Jon García, David Castro, Brais Martínez; Pinchi, Heber Pena, Jesús Bernal, Fran Manzanara; Íker Losada y Álvaro Giménez.

Levante: Andrés; Capa, Dela, Postigo, Álex Muñoz; Pablo Martínez, Rey, Lozano, Carlos Álvarez; Dani Gómez y Bouldini o Iván Romero.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité castellano-leonés).

Estadio: A Malata.

Hora: 16:15. EFE

1011648

1005179

tp/am/pzm/sm/cmg