El PP denuncia que "los delincuentes campan a sus anchas" en Barbate y exige refuerzos: "La situación es insostenible"

El Partido Popular considera que la situación de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) "es insostenible", tras el asesinato de dos agentes la pasada semana arrollados por una narcolancha y la reyerta registrada esta noche en la Comandancia en la que resultaron heridos leves tres agentes. En su opinión, "el Gobierno mantiene desprotegidos a los agentes mientras los delincuentes campan a sus anchas en la zona". "La situación es insostenible y el Gobierno sigue mirando hacia otro lado", han indicado fuentes del PP, exigiendo medidas inmediatas para proteger a los agentes. El PP ha subrayado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "sigue sin dimitir mientras los agentes de la Guardia Civil continúan padeciendo los efectos de la delincuencia en Barbate". Por ello, ha hecho un llamamiento al Ejecutivo para que proporcione "refuerzos materiales y de personal" a los agentes expuestos a la delincuencia organizada en la costa gaditana. "Nuestros agentes no pueden seguir estando a merced de la brutalidad del crimen organizado en las costas de Cádiz", denuncian desde el PP, apuntando a una falta de acción por parte del ministro del Interior. El PP ha manifestado que el sacrificio de los agentes de la Guardia Civil "merece otro ministro y otras políticas" y ha criticado la gestión de Marlaska, indicando que "no cambiar nada es deshonrar el esfuerzo de la Guardia Civil". Además, han adelantado que el control sobre el ministro será "férreo" en las sedes parlamentarias, anticipando una posible reprobación tanto en el Senado como en el Congreso. Asimismo, el PP ha criticado la decisión de "prohibir a los agentes honrar con su silencio durante 60 segundos a sus compañeros y de aceptar que el PSOE prohíba homenajes en lugares como Pamplona o incluso en Cataluña". Para el PP la continuidad de Marlaska al frente del Ministerio del Interior "insulta a los españoles en general y a la Guardia Civil en particular". Por último, la formación política muestra todo su apoyo a la Guardia Civil, a los agentes heridos y a sus familias: "No tienen el apoyo del Gobierno pero sí el del Partido Popular y el de la sociedad española", concluye.