Díaz detecta "nervios" en el PP ante la derrota en Galicia: Si traen a Ayuso en campaña es que les pinta "mal"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha proclamado que el PP tiene "muchos nervios" de sufrir en Galicia una derrota como en las últimas elecciones generales y que la prueba de ello es tener que recurrir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es como un "extraterrestre" en otro país. "Cuando el PP tiene que traer a Ayuso para combatir a Sumar es que las cosas van mal" para insistir en que las generales del 23J fueron una primera vuelta y los comicios gallegos son una nueva oportunidad para derrotar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tanto en Galicia como en España. Y para ello ha arengado a no concentrar el voto en BNG y PSOE sino extenderlo a Sumar para que arrebate diputados a los populares, pues su objetivo es formar un Gobierno con ambas formaciones y dar "equilibrio" a un futuro tripartito. Así lo ha trasladado en el mitin de cierre de campaña de Sumar a las elecciones gallegas, junto a la candidata a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la exalcaldesa de Barcelona y dirigente de los 'comunes', Ada Colau. "MUDANZAS LOIS" ECHARÁ A RUEDA DE LA XUNTA Díaz ha insistido en que es necesario continuar trabajando para "cerrar una parte negra de la historia de Galicia", en alusión al PP, y abrir las ventanas" a un nuevo tiempo de modernidad en la comunidad. "Estamos a las puertas de una mudanza, 'mudanzas lois' que van a sacar a Rueda de la Xunta", ha dicho. Además, ha ironizado con una cita de Feijóo al decir que coincide con él al defender que hay que expulsar la "mentira" como forma de hacer Gobierno, algo que el PP hace constantemente su modo de hacer política. Durante su intervención, Díaz ha enfatizado que no hay cambio posible en Galicia si Sumar no está presente en el Parlamento gallego y que "todo está abierto" dado que hay miles de indecisos en el arco progresista que dudan a quien votar. Por tanto, Díaz ha rechazado concentrar voto en el BNG sino expandir el apoyo progresista hacia Sumar, también por una cuestión de pragmatismo dado que su formación se disputa dos escaños con el PP en Coruña y Pontevedra que, si caen del lado de la lista que abandera Lois, son la "garantía" de que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, "cae" y los "populares" hacen "las maletas" de la Xunta de Galicia. De hecho, la vicepresidenta segunda ha destacado que "no basta" con BNG y el PSOE, algo que el PP es consciente, y ha pedido emular el respaldo que tuvo Sumar el 23J, sobre todo de quienes están "orgullosos" de las medidas que propician como la subida del salario mínimo y la reducción de jornada laboral sin merma salarial. Es más, Díaz ha desgranado que pese a las diferencias con las otras formaciones progresistas, Sumar quiere colaborar con ellas en un Gobierno de coalición tripartito donde su proyecto aportará el "equilibrio" entre socios, como pasa a nivel estatal donde ella y el presidente, Pedro Sánchez, deben de "caminar juntos". Díaz también ha desgranado que Sumar es el "voto social" y también el exponente de la paz, al prometer que su objetivo es "acabar con la barbarie" que perpetra Israel contra el pueblo palestino, algo que ha motivado la ovación de los asistentes que han coreado 'Palestina vencerá'. BROMAS CON LOS LAPSUS DE FEIJÓO: "COPIA A SUMAR" PORQUE VE SU DERROTA A su vez, Urtasun ha reivindicado que Sumar es un proyecto levantado por mujeres gallegas como Díaz y Lois y ha remarcado que la dinámica de campaña ha dado un vuelco donde la candidatura de su espacio es el "factor de cambio" Algo de lo que el PP es consciente, que en esta campaña está incurriendo en mentiras cada vez más "históricas" y "espectaculares", con un Feijóo con un lapsus "insólitos" como lanzar que "se necesitan más impuestos a los ricos para combatir la pobreza", precisamente uno de los postulados que defiende Sumar. "Incluso un reloj estropeado acierta un par de veces al día. Pero yo me pregunto, ¿por qué habrá dicho eso? Quizá porque se ve la derrota a las puertas de la esquina y quizá copió el programa de Sumar", ha ironizado Urtasun. Al igual que Díaz, el titular de Cultura ha pedido que los electores progresistas den "fuerza" a Sumar en el Parlamento gallego, dado que ha demostrado que el "alma" del Gobierno progresista a nivel estatal, donde es garantía de políticas "valientes". COLAU REIVINDICA EL ESTILO "FRATERAL" DE SUMAR Por su parte, la exalcaldesa de Barcelona ha ensalzado la política "colaborativa" y "fraternal" instaurada por Sumar desde su irrupción, algo que no es "menor" dado que las derechas les quieren "divididadas". Un nuevo "estilo de hacer política" necesario como el "aire que se respira" para acabar con el discurso del "miedo", "clientelismo, y "confrontación" del PP. Colau, que también participó en el cierre de campaña de Galicia en Comun en 2020, ha asegurado que en estas elecciones aprecia "deseo de cambio" que "hacía tiempo no se respiraba con tanta fuerza en Galicia". Asimismo, ha animado a convencer a todos los gallegos para ir a votar el 18F y ha destacado que faltan "muy pocos votos" para "poner fin" a 15 años de PP en la Xunta de Galicia por un Gobierno "progresista y feminista" donde Sumar tenga un "papel fundamental". Finalmente, la exregidora de la ciudad condal ha ensalzado que Sumar ha conseguido consolidar el Gobierno de coalición y logrado "arrastrar" al PSOE, que "siempre ha sido muy sensible a la especulación", para que la vivienda sea una prioridad y que Díaz defendiera la reforma laboral "hasta el último minuto" para mejorar la vida de miles de personas.