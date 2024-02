Collboni (PSC) defiende el "coraje" de Sánchez al dar pasos en favor de la "convivencia" en Cataluña y en Euskadi

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha defendido este sábado en Vitoria-Gasteiz el "coraje" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al dar pasos en favor de la "convivencia" en Cataluña y en Euskadi. "No queremos volver atrás, no queremos revivir episodios del pasado, ni volver a ver nuestras sociedades divididas y enfrentadas", ha afirmado. Además, en referencia al lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho que "es un poco raro que le cueste tanto al señor este decir cuándo van a ser las elecciones" vascas". Collboni ha clausurado un acto político del PSE-EE celebrado en la capital alavesa, en el que también han intervenido el candidato socialista a lehendakari, Eneko Andueza, y la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria. El alcalde de Barcelona ha destacado que tanto él como Etxebarria, así como el resto de miembros del Partido Socialista, representan un modelo de política centrado "en lo que realmente importa a la gente". "NOS HEMOS SALIDO" Además, ha afirmado que los socialistas son "gente resistente" y que trabaja para aplicar políticas "en beneficio de todos y de todas". "A pesar de las dificultades que hayamos podido tener en los últimos años, de carácter social, político, electoral, en Cataluña nos hemos salido; y en toda Cataluña y en Barcelona, hoy, el Partido Socialista lidera todas las encuestas", ha añadido. Esto, según ha dicho, se debe a que su partido "habla de lo que realmente importa a la gente" y a que "las preocupaciones de los ciudadanos son nuestras preocupaciones". De esa forma, ha afirmado que los socialistas trabajan para dar respuesta a "los anhelos de los ciudadanos y a su necesidad de tener una vida mejor, de tener acceso a la vivienda, de tener un empleo estable, de tener un aire limpio en su ciudad, y de poder vivir con tranquilidad, con convivencia". "Eso es justamente lo que representamos los socialistas en España, en Cataluña, en Barcelona, en Vitoria y en Madrid", ha añadido. "A VER SI NOS LO DICEN YA" Por otra parte, Collboni se ha referido a las dudas que siguen existiendo respecto a cuál será la fecha por la que finalmente opte el lehendakari, Iñigo Urkullu, para convocar las elecciones vascas. "A ver si nos lo dicen ya; que es un poco raro que le cueste tanto al señor este decir cuándo van a ser las elecciones", ha manifestado. El alcalde de Barcelona ha afirmado que Euskadi y Cataluña tienen en común que son "comunidades que tienen personalidad histórica, que tienen dos lenguas, y en las que hay que hacer posible la convivencia dentro de la democracia y de las reglas del juego democrático". Además, ha indicado que en este contexto, "el proyecto que es capaz de aunar identidades compartidas, progreso social, prosperidad económica y estabilidad institucional" en Euskadi y Cataluña es "solo" el del Partido Socialista. Jaume Collboni ha afirmado que ambos territorios, además, han conocido "las consecuencias del nacionalismo exacerbado". "Hemos sufrido en nuestras sociedades las consecuencias de la intransigencia y del fanatismo", ha añadido. "RECONCILIACIÓN" Frente a esas actitudes, ha reivindicado la capacidad del Partido Socialista para trabajar por "la fraternidad entre los ciudadanos". "Somos un partido que cree en la fraternidad, que cree en reconciliarse cuando el pasado nos ha dividido; y que hace todos los esfuerzos y pone todo de su parte para reconciliar y para convivir en nuestro país, en España, en Euskadi y en Cataluña", ha indicado. En este punto, ha querido hacer un "reconocimiento público" del "coraje" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "al haber dado los pasos que ha dado en Cataluña, como los que se han dado en Euskadi, en favor de la convivencia". "No queremos volver atrás; no queremos revivir episodios del pasado; no queremos volver a ver nuestras sociedades divididas y enfrentadas", ha afirmado. Asimismo, ha advertido de que tampoco "nadie de la ultraderecha" es quien para decir al Partido Socialista "cómo tiene que ser España", dado que "lo que va a ser España lo vamos a decidir todos, no solo la ultraderecha".