Besteiro llama a "salir a ganar" este domingo y avisa a PP: "El voto de los gallegos no está en venta"

El candidato del PSdeG a liderar San Caetano, José Ramón Gómez Besteiro, ha cerrado este viernes la campaña electoral llamando a los suyos a "salir a ganar" este domingo para "liderar el cambio histórico" en Galicia y ha advertido a los populares de que "el voto de los gallegos no está en venta". "La democracia no se compra y el voto de los gallegos no esta en venta", ha manifestado en el mitin de cierre de campaña que los socialistas han celebrado en Santiago, en el que ha censurado que la Xunta mandase este viernes un mensaje a funcionarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para anunciar "que les va a subir el sueldo". En un acto en el que ha vuelto a contar con el apoyo del líder del PSOE, Pedro Sánchez, Besteiro ha asegurado que llenando las urnas el próximo domingo de votos socialistas podrán ser "protagonistas del cambio histórico en Galicia". "Y es un cambio que vamos a hacer todos los gallegos pero especialmente quiero que sea un triunfo de los jóvenes y de las mujeres en Galicia", ha señalado. "Hoy es el final de un camino y el inicio de otro, porque quedan dos días para amanecer en una nueva Galicia y dejar atrás esa casa de los líos que representa el PP", ha dicho antes de trasladar su agradecimiento a todos los presentes por acompañarle en el camino inicio el marzo del pasado año, con su regreso a la política gallega tras casi ocho años apartado del foco por sus imputaciones judiciales. Todas ellas quedarían archivadas y la jueza que instruyó el caso, apartada. En su discurso en el acto con el que el Partido Socialista pone fin a 15 días de campaña, Besteiro ha vuelto a llamar una vez más a concentrar todo el voto en el PSdeG, convencido de que es "la única garantía de cambio seguro". Así, ha sostenido que "solo hay dos caminos: el camino de la mentira que conduce al estancamiento y la resignación o el cambio seguro y efectivo que en Galicia está garantizado por el PSdeG". Por ello, ha pedido el voto de "resultados, práctico, efectivo y útil" para lograr el cambio frente a los caminos del "inmovilismo" y el de los "viajes a ninguna parte que tienen más de deseos que de certezas". Además, ha emplazado a "salir el 18F" a y permitir un proyecto ilusionante para articular una Galicia "mejor, más positiva, más abierta, ambiciosa y orgullosa", que defiende un plan de choque para la sanidad, la dependencia, la educación con libros gratuitos o 100.000 viviendas públicas. AGRADECIMIENTO A LA MILITANCIA Y A SÁNCHEZ En el cierre de campaña, en el que los socialistas han reunido a unas 1.500 personas en el pabellón de Fontiñas de Santiago de Compostela, Besteiro ha reivindicado al PSOE como un partido feminista y, tras agradecer el trabajo de toda la militancia durante estos 15 días, ha trasladado un agradecimiento personal a Pedro Sánchez por todo el apoyo mostrado y le ha reconocido también el haber demostrado que la "Moncloa piensa en gallego" y que "junto" al PSdeG tiene una "agenda gallega para el futuro". "Las tenemos todos juntos, Moncloa y los socialista gallegos", ha afirmado. El acto ha sido abierto por el jefe de filas de los socialistas gallegos quien también ha aprovechado para agradecer el trabajo de todos socialistas en este esprint hacia las urnas, así como a José Ramón Gómez Besteiro por haber "dado la cara". "LIMPIEZA EN LA XUNTA" "Hoy terminamos la campaña y espero que todos pidieseis el lunes de vacaciones, porque vamos a iniciar la campaña de limpieza en la Xunta y van a hacer falta mucha mano de obra para retirar tanta incompetencia, indignidad y mentira" del Gobierno gallego, ha señalado. En una intervención en la que también ha recordado a las victimas del naufragio del Villa de Pitanxo, ha advertido de que el próximo domingo Galicia "se juega mucho". "Queremos cambiar Galicia y por eso necesitamos un gobierno en el que se coordine el presidente de la Xunta y el presidente del Gobierno", ha apuntado. MENSAJES EN CLAVE DE PARTIDO Por su parte, la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, ha asegurado que el PSOE es el partido que mejor representa a España y a Galicia. Tras agradecer también a la militancia, ha puesto en valor la campaña hecha por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como por el resto de alcaldes socialistas en apoyo a la candidatura de Besteiro. Silva ha puesto en valor el compromiso de Sánchez con Galicia y ha definido a Besteiro como el mejor candidato. Además, ha apelado al voto femenino y ha reivindicado a las cuatro cabezas de lista del PSdeG al Parlamento de Galicia como herederas de históricas gallegas como Rosalía de Castro, María Pita, María Castaña o Emilia Pardo Bazán.