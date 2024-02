António Costa apuesta por la comprensión entre miembros de la UE para evitar "nuevos Brexits"

El primer ministro en funciones de Portugal, António Costa, ha defendido este sábado la comprensión entre los Estados miembro de la Unión Europea (UE) para evitar "nuevos Brexits". "Tenemos que tener la inteligencia de comprendernos los unos a los otros", ha dicho en su discurso tras recibir en Barcelona el Premi als Valors Europeus del PSC, con la participación del líder del PSC, Salvador Illa, y los eurodiputados socialistas Laura Ballarín y Javi López. Costa, que ha iniciado su discurso en catalán para agradecer el premio, ha considerado que el Brexit fue "un error" para el Reino Unido, y lo ha lamentado como una pérdida para el resto de la Unión. Costa presentó su dimisión el 7 de noviembre ante la sospecha planteada por la Fiscalía de que incurrió en un delito de tráfico de influencias en la operación 'Influencer', y Pedro Nuno Santos será el candidato de los socialistas portugueses en las elecciones parlamentarias del 10 de marzo. CONTRA EL "DISCURSO DEL MIEDO" En su intervención, el primer ministro luso en funciones ha expuesto que los socialistas defienden una Europa unida, solidaria y abierta al mundo, una visión que está "bajo el ataque de la derecha populista". Ante los desafíos a los que se enfrenta la UE, ha aseverado que la respuesta es una Europa que refuerza sus lazos con los demás continentes, y "no es el discurso del miedo, que es el discurso de las derechas". "Esta es la gran diferencia entre nosotros y las derechas. Los populistas se alimentan del miedo, nosotros, socialistas, tenemos que alimentar a Europa de confianza", ha añadido. GUERRA EN UCRANIA Y EN GAZA Precisamente, Costa ha citado al ganador de la anterior edición de estos premios, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que ha rechazado que existan "dos medidas" en la defensa del derecho internacional, en referencia a las guerras en Ucrania y en Gaza. Costa, igual que ha pedido que Rusia ponga fin a la invasión de Ucrania, ha defendido la posición de los socialistas al pedir un alto el fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes de Hamás y el reconocimiento tanto de Israel como Palestina, "viviendo lado a lado en paz". RECHAZA "ENCERRARSE EN MUROS" En materia de inmigración, ha apoyado que "la Europa que se abre al mundo en el comercio no puede encerrarse en muros a los inmigrantes". Para ello, ha destacado el trabajo de cooperación con los países de tránsito o la gestión de la fronteras comunes de la Unión para obtener "una integración exitosa de los inmigrantes" en las sociedades de la UE. UNA NUEVA AMPLIACIÓN Costa ha avalado que "ha llegado la hora de una nueva etapa" en la que, con la próxima ampliación de los Estados miembro de la UE, se incluya no solo a Ucrania, sino también a los Balcanes Occidentales, países entre los que se encuentran Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro o Serbia. Ha afirmado que la UE debe reformar su arquitectura institucional para ser una "casa común" que refleje los valores compartidos entre los Estados. También ha destacado el valor de la Unión en el futuro, que Costa augura con un papel activo con socios en otros continentes, rechazando que "el mundo de mañana no será un mundo dividido entre Estados Unidos y los chinos, en que Europa sea solo espectadora".