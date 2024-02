Andueza afirma que Euskadi "no se merece volver a la matraca del independentismo" y alerta de posibles pactos PNV-Bildu

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que "Euskadi no se merece que volvamos a la matraca del independentismo", tras lo que ha advertido del riesgo de que el PNV y EH Bildu vuelvan a llegar a acuerdos que, como ocurrió con el 'Plan Ibarretxe' o el 'Pacto de Lizarra', lleven a la sociedad vasca a "nuevos enredos, laberintos y enfrentamientos entre unos y otros". Andueza ha participado este sábado en un acto político del PSE-EE en Vitoria-Gasteiz, en el que también han intervenido la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. En su intervención, el líder del PSE-EE y candidato socialista a lehendakari se ha mostrado muy crítico con EH Bildu --principal partido de la oposición en Euskadi-- y con el PNV, formación de la que los socialistas son socios de gobierno en el Ejecutivo vasco y en las principales administraciones de la comunidad autónoma. En el caso de EH Bildu, ha denunciado que su cabeza de lista para las elecciones, Pello Otxandiano, se muestre en sus intervenciones "tan alejado de la realidad que hemos vivido en un pasado no tan lejano", al "reducir" --según ha criticado Andueza-- "casi medio siglo de terror de ETA a la impresentable expresión de 'ciclo político'". "¿Puede alguien liderar este país cuando no conoce o no quiere reconocer la realidad que vivimos miles y miles de ciudadanos en un pasado tan reciente? ¿Puede liderar este país alguien que no conoce cuál es la realidad y la historia de Euskadi?", se ha preguntado. En la misma línea, y en referencia a EH Bildu, ha censurado que haya quienes "pretenden liderar un país sin reconocer cuál ha sido su responsabilidad directa sobre lo que hemos padecido en Euskadi tantos y tantos ciudadanos". "En el discurso de la izquierda 'abertzale' siempre sobrevuela lo mismo: conceptos como independencia, soberanismo, recetas que a ellos les sirven para solucionar absolutamente todo, pero que en realidad no soluciona nada, sino todo lo contrario. Andueza ha afirmado que EH Bildu "solo habla de soberanía y de independencia porque no sabe hablar de otra cosa y porque no tienen un proyecto para Euskadi para solucionar los problemas de la ciudadanía", proyecto --que según ha destacado-- "sí tienen" los socialistas, cuyas políticas sociales y orientadas a los problemas "reales" de la gente ha reivindicado. AVISO SOBRE PRADALES Respecto al PNV, ha mostrado su deseo de que cuando su candidato a lehendakari, Imanol Pradales, "se autodefine como independentista pero con los pies en el suelo", no esté "abriendo la puerta a ir de la mano de EH Bildu, abriendo la puerta a nuevos enredos, a una nueva incursión en el laberinto de los debates estériles que sólo llevan a enfrentarnos a unos y a otros, a no enfrentarnos a la realidad". En este sentido, ha alertado sobre el riesgo de que PNV y EH Bildu pretendan revivir "experiencias fracasadas" a través de "un tercer capítulo" que se añadiría al conocido como 'Plan Ibarretxe' --un proyecto de reforma del estatus político de Euskadi que fue rechazado en el Congreso de los Diputados--, y al 'Pacto de Lizarra', un acuerdo entre partidos y sindicatos nacionalistas con el que se pretendió impulsar en 1998 un proceso de diálogo para buscar el final del terrorismo de ETA. "NINGÚN COMPLEJO" "No queremos volver a lo mismo, no queremos volver a proyectos que excluyen a más de la mitad de la ciudadanía. No podemos volver a caer en el mismo error", ha manifestado Andueza, quien --no obstante-- ha advertido de que "no sería de extrañar que eso volviera a suceder". En este sentido, ha asegurado que dado que el PNV y EH Bildu comparten el objetivo de "lograr la independencia" para Euskadi, "no tendrán ningún complejo, en un momento determinado, de firmar un acuerdo entre ellos para conseguir su objetivo". Frente a esta posibilidad, según ha indicado Andueza, "solo hay una solución: el PSE-EE". "Somos los únicos capaces de frenar esa posibilidad y de hacer posible que Euskadi mire al futuro y que no esté constantemente mirándose a un ombligo que solo les importa a ellos", ha afirmado. El dirigente del PSE ha añadido que "los nacionalistas de uno y otro corte" comparten "una pulsión latente" y tienen "la misma idea en el centro". "Es la idea que el otro día Otxandiano, cuando fue recibido por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, decía que había ido a Cataluña a aprender de las políticas que está poniendo en práctica la Generalitat", ha añadido. En este sentido, se ha preguntado si Otxandiano habla "en serio" al situar como "referente" al Gobierno de Cataluña, del que ha afirmado que "tiene la educación por los sueldos; es incapaz de poner un solo proyecto en marcha para impulsar las energías; que está permitiendo que miles de empresas se estén deslocalizando de Cataluña y provocando índices de paro impresionantes". UN MODELO "INCLUYENTE Y PLURAL" Frente a ese modelo de gestión, ha reivindicado la apuesta del Partido Socialista por un modelo "incluyente, plural, diverso, abierto, que va a hacer posible que Euskadi no tenga el futuro que le espera a Cataluña si esa gente sigue gobernando". "Euskadi no se merece que volvamos a la matraca del independentismo", ha afirmado. Andueza se ha preguntado, en este sentido, si "acaso el independentismo va a hacer posible que se suban las pensiones y el ingreso mínimo vital"; o si va a hacer que la balanza de pagos, el empleo, el rumbo de las empresas o el futuro de la juventud y el sistema de cuidados de los mayores "sea mejor con la independencia". "¿El independentismo va a conseguir eso? No; que no vean ni a España ni a Europa como enemigos, porque no lo son. España y Europa son aliados necesarios, imprescindibles, para progresar, para avanzar y para hacer un futuro mejor", ha subrayado. Andueza ha destacado que el reto demográfico, la emergencia climática y los desafíos que plantea la inteligencia artificial son "los problemas reales a los que se enfrenta Euskadi" y en los que el PSE va a "centrar sus esfuerzos" para buscar soluciones. Además, se ha mostrado "convencido" de que ni el actual lehendakari, Iñigo Urkullu; ni el candidato del PNV a sucederle en el cargo, Imanol Pradales; ni el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "van a ser capaces" de aportar soluciones a estos retos. "CORTOCIRCUITO" "Me pongo a imaginar a EH Bildu liderando las soluciones de esos problemas y les puedo asegurar que cortocircuito; porque estoy convencido que nadie más que los socialistas va a ser capaz de arreglar los problemas que tiene ese país", ha afirmado. En la misma línea, Andueza ha indicado que no se imagina a EH Bildu "al frente de las soluciones en Osakidetza, en educación, en la industria y tejiendo lazos con los empresarios, a los que en épocas no tan pasadas concebían de una manera vamos a decir que muy diferente a la que pueden concebir actualmente".