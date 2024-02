Sánchez ve desactivadas las críticas de Feijóo a la amnistía: "Solo tenía un discurso y resultó una gran mentira"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al considerar falsa su oposición a los indultos y a la amnistía a los independentistas, que ha marcado su discurso de oposición al Gobierno en los últimos meses. "Feijóo solo tenía un discurso, solo uno, y resultó una gran mentira", ha lanzado. Así lo ha señalado este viernes en Santiago de Compostela durante el mitin de cierre de la campaña electoral de las elecciones gallegas, que se celebran este domingo 18 de febrero. Sánchez ha acudido para arropar al candidato socialista a presidir la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto al que han asistido 1.500 personas según la organización. De este modo ha afeado a Feijóo que dijese en una de sus intervenciones en la campaña gallega que los políticos no deben mentir, y que lo hiciese "en tercera persona del singular y no hablara de sí mismo", ha indicado con ironía para añadir a continuación: "Eso es un lapsus de estos típicos que tiene Feijóo, sobre todo en campaña". El jefe del Ejecutivo sigue cargando contra Feijóo después de que el pasado fin de semana, fuentes del PP señalasen a varios medios que Feijóo estaría dispuesto a un indulto condicionado al expresidente catalán, Carles Puigdemont, que se pensó la amnistía durante un día tras la reunión del PP con Junts en el mes de agosto y que veía difícil que prosperase una imputación por terrorismo contra el dirigente independentista huido en Bélgica. Sánchez considera que después de estas revelaciones queda invalidado el discurso utilizado por el PP durante meses para atacar al Gobierno. "Y yo os pregunto a los gallegos y gallegas, ¿con qué Feijóo hay que quedarse? ¿Es el de verdad el que negociaba los indultos y la amnistía con los independentistas o el que quería ilegalizar a los partidos independentistas?", ha cuestionado. "Ninguno, porque la única verdad de Feijóo es que todo en él es mentira. Una gran mentira", ha señalado a continuación Sánchez, que ha pedido el voto para los socialistas como "mejor remedio" contra las falsedades que a su juicio dice el PP. "Ha estado cinco meses llamando a la gente a la calle en contra de la política de reconciliación que estamos poniendo en marcha en Cataluña desde hace cinco años y luego reconocen privado que ellos hubieran hecho lo mismo si no fuera por las hipotecas que tienen con Vox", ha añadido. FEIJÓO "EN PLAN SOCIALDEMÓCRATA" En la misma línea ha señalado que en la campaña electoral previa a las elecciones generales del 23 de julio del año pasado, el PP dijo que nunca votaría en contra de revalorizar las pensiones conforme al IPC "y lo acaban de hacer hace unas semanas en el Congreso de los Diputados", ha recriminado. Además, ha afeado a Feijóo que se pusiera "en plan socialdemócrata" en la víspera diciendo "que los ricos tienen que pagar más impuestos" y por el contrario votara en contra del tributo a las grandes fortunas, en la Cámara Baja. Dice además que Feijóo se fue de Galicia para hacerse cargo de la dirección nacional del PP "con un aura de gran moderación" y ahora ha vuelto a esta comunidad "mostrando su gran mentira". Por último, ha responsabilizado al PP de las manifestaciones contra la amnistía y los pactos con los independentistas frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y señala que si Feijóo fuera "coherente" tendría que convocar las concentraciones frente a su propia sede en la calle Génova. "Si quiere ser coherente, que se manifiesten contra sí mismos", ha zanjado.