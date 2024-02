Rajoy alerta de que un gobierno "Frankenstein" de izquierdas en Galicia sería "inestable y conflictivo"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha alertado de que un gobierno "Frankenstein" de izquierdas en Galicia sería "inestable y conflictivo", aunque ha subrayado que es algo que "no va a ocurrir" ya que el PP conseguirá mayoría absoluta. Así lo ha dicho durante su intervención en un almuerzo-coloquio llevado a cabo este viernes en Tui (Pontevedra), al que han acudido cerca de 300 simpatizantes de la zona del Baixo Miño. Al mitin han asistido también la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, y el presidente del PP de Pontevedra, Luis López, entre otros. Allí, Rajoy ha criticado al PSOE, que "ha perdido el juicio" y "no solo a la hora de gobernar". "¿A quién se le ocurre gastar todos los esfuerzos esta campaña en hacer presidenta de la Xunta a Ana Pontón?", ha lamentado. Precisamente también ha cargado contra el BNG que, a su juicio, parece que se presenta a las elecciones "como si fuesen la quinta esencia de la moderación", pareciendo "Teresa de Calcuta". Él ha recordado que el Bloque asiste a las elecciones europeas junto a Bildu, "el brazo político de ETA", así como con ERC. Rajoy ha insistido en la importancia de que el PP consiga mayoría absoluta, recordando que Manuel Fraga Iribarne se quedó con 37 diputados y no pudo gobernar. Por ello, ha subrayado la importancia de ir a votar y de animar a familiares y amigos a hacerlo. "TRIUNFO HISTÓRICO" El encargado de abrir el acto fue el diputado gallego Moisés Rodríguez Pérez, quien ha asegurado que "faltan horas" para la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda, con un "triunfo histórico" del PP para "seguir liderando Galicia". "No valen medias tintas. Es todo o nada. Son todos contra nosotros. Nos jugamos mucho. Pero no estamos solos. Somos muchísimos y lo vamos a conseguir", ha reivindicado. "Nos jugamos el futuro de Galicia", ha añadido, indicando que hay varias opciones, la primera es que gobierne el PP o el "caos más absoluto", con "tres o cuatro partidos". Después cogió la palabra el presidente del PP de Pontevedra y presidente de la Diputación, Luis López, quien ha agradecido al partido su apoyo y ha reivindicado que con los 'populares' "Galicia funciona". También ha puesto en valor la figura de Mariano Rajoy y su apoyo en la campaña. "Si queremos una Galicia alejada del barullo, vota. Que ningún voto centrado, con 'sentidiño', amigo de la estabilidad se quede en casa el domingo", ha solicitado. Paula Prado ha reivindicado a Rajoy como "el mejor presidente de España" y ha asegurado que al PP "no se le puede dar lecciones de feminismo", al ser el partido con más mujeres alcaldesas en Galicia, con casi 30 regidoras. "Las mujeres valientes, que valen, las ponemos al frente de los ayuntamientos y los vecinos van a votarlas cada cuatro años", ha indicado, saludando a, entre otras, Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, y Cristina Correa, regidora de Oia, que se encontraban entre el público. Prado ha criticado la presencia de tantos ministros del PSOE en Galicia en la campaña electoral, "algunos de ellos que ni se conocen", lamentando que, por ejemplo, Fernando Grande-Marlaska siga en su cargo, pese a lo ocurrido en Barbate. "Dependemos única y exclusivamente de nuestros votos. No nos importa cómo se repartan los votos en el bloque de la izquierda", ha indicado, pidiendo el voto para PP en las elecciones del 18 de febrero. "Solo dependemos de nosotros", ha sentenciado.