Podemos potencia sus alianzas con otros partidos para las elecciones europeas y blindar la "izquierda que no se resigna"

Podemos ha reforzado su alianza con formaciones europeas al acordar puntos en común para sus respectivos programas electorales de cara a las próximas elecciones europeas de junio, desde la convicción de que el continente necesita una "izquierda que no se resigne". La candidata de Podemos a esos comicios, Irene Montero, la número dos de su lista, Isa Serra, y la eurodiputada de la formación morada han asistido este viernes al encuentro organizado por la plataforma de izquierdas europeas 'Ahora el Pueblo', celebrado en Copenhague (Dinamarca). Entre los partidos que conforman esa alianza figuran France Insoumise (Francia), Bloco de Esquerda (Portugal), Alianza Roji-Verde (Dinamarca), Alianza de Izquierda (Finlandia) y Partido de Izquierda (Suecia). También han asistido otras formaciones como Sinn Feinn (Irlanda), Mozemo (Croacia), Razem (Polonia), Nueva Izquierda (Grecia) o Dei Lénk (Luxemburgo). Según explica el partido morado, las formaciones han mantenido un debate para decidir en común sobre un programa electoral europeo conjunto de diez puntos. SANCIONES A ISRAEL Y PARAR EL GENOCIDIO EN GAZA Algunos de los acuerdos han sido incluir el feminismo como eje "transformador y fundamental" y por ello, se incluye la defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ con una nueva generación de derechos feministas y LGBTIQ+ en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También se ha incluido como punto que todas las personas tienen derecho a la libertad y el apoyo a los pueblos ocupados debe fortalecerse, reivindicando, por ejemplo, "imponer sanciones fuertes contra las potencias invasoras como Israel" y la prioridad de frenar el "genocidio" al pueblo palestino en Gaza. "La UE no debe basar su política exterior en tiroteos y amenazas nucleares, en cambio, debe centrarse en la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional y en la restauración de la diplomacia y la paz", ahonda estos partidos. A su vez, también se ha añadido como parte del programa la defensa de un "futuro verde y justo" para alcanzar emisiones netas cero para 2040, con objetivos ambientales y climáticos. Otros de los puntos comunes serán la defensa de la vivienda como un derecho, el comercio justo, el fin de las políticas de austeridad y el cambio de las actuales políticas migratorias "inhumanas", con énfasis en el fin de las "prácticas violentas y a la externalización de las fronteras europeas". FEMINISMO, UNO DE LOS EJES QUE DEFIENDEN La plataforma 'Ahora el Pueblo' se basa en una apuesta "decidida" por el feminismo como "eje transformador" y rechaza las "políticas neoliberales basadas en la privatización, la austeridad y los intereses corporativos". Es por ello por lo que las formaciones de izquierdas integrantes apelan a un proyecto europeo de "justicia económica y social, con la redistribución de la riqueza en el centro". También consideran que los derechos LGTBI+ deben estar también en "las prioridades de una Europa que no mira para otro lado ante la vulneración de derechos humanos". "Europa necesita izquierda que no se resigne, que siga creyendo en la posibilidad de ganar y en la posibilidad de transformar, que sepa que a la derecha se le frena con más derechos. Europa necesita feminismo, necesita una apuesta decidida por la paz, también por la transición energética y por el cuidado del territorio. una Europa antirracista y feminista", ha remarcado Montero.