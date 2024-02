Díaz y Lois apelan a los "que dudan" y quieren que "su voto sirva": si Sumar logra escaños, "pierde" el PP

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, han subrayado que la posibilidad de un cambio en la Xunta depende de que Sumar logre los dos escaños que, dicen, compiten con el PP en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Es el mensaje en el que incide Sumar Galicia en el tramo final de la campaña: que "el cambio" no será posible si se quedan fuera del Parlamento gallego porque, aseguran, esos escaños de "los restos" en las provincias atlánticas irán a parar al Partido Popular. Sobre esta proclama ha girado el mitin que ha reunido a unas 150 personas en una sala (en la que han quedado sillas vacías) de la sede de Afundación de Pontevedra. Allí ha cerrado la jornada la vicepresidenta y líder de Sumar, volcada con el final de la campaña gallega para arropar a su candidata, Marta Lois. Después de contar con el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, por la mañana en un acto con estudiantes de la Facultade de Ciencias Políticas de la USC, en la tarde ha sido el turno del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En un acto que ha abierto el cabeza de lista por Pontevedra, Ramón Sarmiento; el ministro ha afirmado que en las gallegas está ocurriendo "lo mismo" que pasó en las generales de julio, con un PP "emborrachándose" de las encuestas "que les daban 180 diputados". Cree que en esta cita "está pasando exactamente lo mismo" porque la campaña "ha dado un vuelco" debido a "las mentiras" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las conversaciones con Junts para la investidura. Así, ha incidido en que el voto a Sumar "vale doble" porque "son escaños sustraídos directamente al PP" y "garantiza" que Galicia "tenga un gobierno mejor". "Así funciona la Ley D'Hont. O dos escaños de Sumar, o dos del PP. Si quieren que pierda la mayoría necesitamos los dos escaños de Sumar", ha apostillado. El mensaje ha sido retomado por Yolanda Díaz quien ha apelado directamente al 20% de indecisos que apunta el último barómetro del CIS. A esos "que dudan", la vicepresidenta gallega anima a optar por Sumar porque "la fórmula matemática es clave" y los escaños a los que opta por las circunscripciones de A Coruña y Pontevedra se los juegan ante el PP. "Al 20% de los que tienen dudas y quieren que su voto sea decisivo se lo vuelvo a recordar porque es así", ha aseverado Lois para referirse a esos dos escaños que Sumar dice que puede lograr en detrimento del PP. "No hay ninguna encuesta ni dato electoral que diga que sea posible un cambio histórico que pase por dos partidos. O Sumar entra o no hay cambio", ha incidido la candidata, que ha reivindicado su experiencia en el gobierno local de Santiago como aval para trasladar las políticas "a favor de la gente" que Díaz "ha llevado" al Consejo de Ministros. Lois ha reivindicado que Yolanda Díaz es su "faro de luz" y su referencia de "trabajo" porque "cuando el Gobierno se pone de perfil o le tiembla la mano, a ella no". DÍAZ: LA "MENTIRA POLÍTICA" ES EL PP Mientras, Díaz ha denunciado que si alguien sabe de la "mentira en política" es el PP, como ya hizo contra el ejecutivo bipartito de PSOE y BNG, la fusión de las cajas gallegas y la relación entre el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y Marcial Dorado, condenado por narcotráfico. Por tanto, ha llamado a movilizar a la izquierda, sobre todo a los indecisos, para apoyar la candidatura de Lois al asegurar ello la derrota de Feijóo y el presidente autonómico, Alfonso Rueda. "La mentira no cabe en la Xunta". Y para ello Díaz ha resaltado que Sumar es la única formación que puede arrebatar al PP dos escaños clave en Coruña y Pontevedra, al proclamar que "no es verdad" que sea suficiente con BNG y PSOE para el cambio político.