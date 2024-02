Díaz acusa al PSOE de querer bajar impuesto a eléctricas y Sumar presume de empujar a Sánchez a la causa palestina

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha acusado al PSOE de pretender bajar los impuestos a las eléctricas, algo "profundamente injusto" cuando estas grandes compañías se están "forrando". Por su parte, el titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reivindicado que son ellos quien en el Gobierno mueven al PSOE a posiciones "valientes", como a su juicio se aprecia en la posición del Ejecutivo de apoyo a Palestina ante la ofensiva de Israel en Gaza. Así lo han trasladado ambos este jueves durante su intervención durante un mitin de campaña en Pontevedra para arropar a la candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois. En el caso de Díaz, ha resaltado que nadie de Sumar recibe "indicaciones de ningún poderoso", dado que cuentan con "coraje" y "propuestas". Y en materia fiscal ha subrayado las diferencias con el PSOE, al que reprocha la intención de reducir la carga fiscal de las compañías energéticas mientras que su espacio opta por elevarlos. "¿Creéis que es justo que en este caso el PSOE (...) a pesar del compromiso con la emergencia climática, decida bajar los impuestos a las energéticas de nuestro país? ¿Es justo esto? No, somos claras y creemos que no. Es más, creemos que es profundamente injusto que las grandes eléctricas de nuestro país que se están forrando, sea el PSOE quien decida bajarles los impuestos cuando justamente son las que más tienen que aportar", ha desgranado. También la vicepresidenta segunda ha defendido que es Sumar quien promueve los principales avances en materia laboral, como es el caso de la subida del salario mínimo interprofesional o el compromiso de reducir la jornada laboral, algo de lo que ninguna otra formación habla en la campaña a las elecciones gallegas. Así, Díaz ha desgranado que Sumar tiene claro que representa a los trabajadores y que propuestas como reducir el tiempo de trabajo sin merma salarial "no son amigables" para la patronal. "LOS TRIPLES EN EL GOBIERNO LOS METE DÍAZ" Por su parte, Urtasun ha destacado que Sumar es necesario para un futuro Gobierno de coalición en Galicia, dado que a nivel nacional se ha demostrado que su formación es el "alma" de ese Ejecutivo, pues consigue "empujar" las medidas valientes. Al hilo, ha bromeado con las imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, jugando al baloncesto en Coruña junto al candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, para resaltar que el jefe del Ejecutivo encesta "tiros libres" pero los "triples" en el Gobierno son Díaz. Y eso se ha comprobado en el conflicto en Oriente Medio, al reivindicar que es Sumar quien impulsa a que el Gobierno tome una posición "valiente" con el pueblo palestino, como revela por ejemplo el anuncio de la vicepresidenta segunda de viajar a Palestina. "Estamos logrando poco a poco, pero lo que estamos consiguiendo es empujar al PSOE a ir tomando cada vez más medidas valientes en materia de Palestina. Fuimos los primeros en decir que había que llamar inmediatamente un alto el fuego. Luego el Gobierno al cabo de un tiempo empezó a pedir un alto el fuego. Fuimos los primeros que empezamos a decir que había que empezar a terminar el comercio de armas con Israel (...) No puede haber ni un solo ni una ni una sola pistola ni una sola bala española que esté en la zona", ha agregado para ahondar en que también solicitan que el Ejecutivo se adhiera a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Por otro lado, Urtasun ha asegurado que la campaña en Galicia ha dado un "vuelco" por el resultado al que apunta Sumar y por las "mentiras" del PP, con su líder Alberto Núñez Feijóo "rozando el ridículo" tras reivindicar la política de principios sin mentiras, cuando él no para de hacerlo. VUELCO DE CAMPAÑA POR LAS MENTIRAS DEL PP: "FEIJÓO ROZA EL RIDÍCULO" Mientras, Díaz ha denunciado que si alguien sabe de la "mentira en política" es el PP, como ya hizo contra el ejecutivo bipartito de PSOE y BNG, la fusión de las cajas gallegas y la relación entre Feijóo y Marcial Dorado, condenado por narcotráfico. Por tanto, la líder de Sumar ha llamado a movilizar a la izquierda, sobre todo a los indecisos, para apoyar la candidatura de Lois al asegurar ello la derrota de Feijóo y el presidente autonómico, Alfonso Rueda. "La mentira no cabe en la Xunta". Y para ello Díaz ha resaltado que Sumar es la única formación que puede arrebatar al PP dos escaños clave en Coruña y Pontevedra, al proclamar que "no es verdad" que sea suficiente con BNG y PSOE para el cambio político. También ha subrayado que Sumar tiene claro que hay que cumplir la Constitución y que los grandes capitales y fortunas en Galicia tienen que aportar más en materia impositiva, dado que así se obtendrán más recursos para los servicios públicos y, a su vez, reducir los impuestos a los autónomos y "la gente más humilde".