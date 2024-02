Besteiro pide apoyo para "liderar el cambio histórico" y avisa a PP: "El voto de los gallegos no está en venta"

El candidato del PSdeG a liderar San Caetano, José Ramón Gómez Besteiro, ha cerrado este viernes la campaña electoral pidiendo el apoyo, especialmente a los jóvenes y a las mujeres, para "liderar el cambio histórico" en Galicia y ha advertido a los populares que "el voto de los gallegos no está en venta". "La democracia no se compra y el voto de los gallegos no esta en venta", ha manifestado en el mitin de cierre de campaña que los socialistas han celebrado en Santiago, en el que ha censurado que la Xunta mandase este viernes un mensaje a funcionarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para anunciar "que les va a subir el sueldo". En un acto en el que ha vuelto a contar con el apoyo del líder del PSOE, Pedro Sánchez, Besteiro ha asegurado que llenando las urnas el próximo domingo de votos socialistas podrán ser "protagonistas del cambio histórico en Galicia". "Y es un cambio que vamos a hacer todos los gallegos pero especialmente quiero que sea un triunfo de los jóvenes y de las mujeres en Galicia", ha señalado.