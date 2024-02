Turull (Junts) sobre la negociación por la amnistía: "Pondremos lo mejor" porque el objetivo está "asumido y firmado"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este jueves que pondrán "lo mejor de lo mejor" en la negociación con el PSOE por la amnistía para que pueda salir adelante. "Pondremos lo bueno y lo mejor para conseguir el objetivo, que está asumido, compartido y firmado", ha subrayado en declaraciones a los medios en Figueres (Girona), donde no ha querido confirmar si el miércoles se reunieron con los socialistas para abordar la cuestión. Según Turull, no quiere generar expectación ni especulaciones al respecto, por lo que cuando lleguen "a un acuerdo a o un desacuerdo" ya lo anunciarán, ha dicho. SOBRE CAMPUZANO También ha lamentado las declaraciones del conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, contra la posición de Junts sobre la amnistía: "Siguiendo su criterio, lo que no se hubiera llegado a hacer ya es ni el referéndum del 1-O". "Si su opinión es apoyar más al PSOE que al independentismo es su opinión, lo respetaremos pero no lo compartimos. Por eso supongo que estamos en dos espacios políticos diferentes", ha zanjado Turull sobre Campuzano, que es exdiputado de CiU en el Congreso.