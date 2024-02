Pontón ve a Feijóo "muy enfadado" porque pensó que las gallegas iban a ser "su premio de consolación"

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha asegurado que el líder del Partido Popular está "muy enfadado" porque "pensó" que las elecciones gallegas iban a ser "un paseo" y "su premio de consolación" una vez que no consiguió la Moncloa. Sin embargo, conforme ha señalado, lo que se está encontrando es a un país que está cansado de que le quieren consolidar como premio de consolación. "Y por eso está tan nervioso", ha manifestado al ser preguntada en declaraciones a los medios tras su participación en el debate de RTVE por las críticas de los populares, que vinculan al BNG con Bildu. Al respecto, Pontón ha incidido en que el PP está "muy nervioso" porque en esta campaña se está viendo que "hay un país que está saliendo a defender un futuro mejor" y que "quiere dejar atrás 15 años PP" y que "no va a permitir que estén intentando centrar estas elecciones en asuntos que no tienen nada que ver con su vida". También ha criticado que Feijóo trate de "suplantar" al candidato del PP". "Vemos como sigue escondiendo al señor Rueda", ha dicho para asegurar que ella va hablar de Galicia, de los problemas de los gallegos y a explicar su programa y sus compromisos. "Y el PP haría mucho mejor en explicar sus alternativas y no en querer seguir embarrando", ha trasladado. Pontón, que se ha mostrado muy satisfecha por haber podido trasladar sus alternativas para Galicia en el debate, ha tachado de "falta de respeto" hacia los ciudadanos la ausencia del candidato del PP, Alfonso Rueda, de la cita. "Los debates no son un capricho de los candidatos ni un menú que pueden elegir los partidos, sino un derecho de la ciudadanía", ha afirmado para comprometerse, "como presidenta", a acudir a todos.