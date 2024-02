Pontón defiende que zonas productoras tengan una tarifa más barata y Besteiro convertir excedente en empleo

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha considerado que las zonas productoras de energía tengan tarifa más barata y el aspirante socialista a liderar San Caetano, José Ramón Gómez Besteiro, ha abogado por convertir el excedente en industria y en empleo para Galicia. Los dos candidatos han trasladado sus propuestas en materia de energía e industria en el arranque del debate que este miércoles acoge RTVE, una cita a la que no ha asistido el presidente de la Xunta y aspirante a la reelección por el PP, Alfonso Rueda, al que ambos políticos se han referido como "el candidato ausente". En su intervención, Pontón ha considerado necesario rebajar la parte política de la tarifa eléctrica. "En la tarifa eléctrica toda una serie de componentes son decisiones del Estado, y nosotros lo que decimos es que las zonas productoras tengan una tarifa más barata", ha dicho Pontón, que ha sostenido que "no es un problema legal", sino "un problema de voluntad política". Asimismo, la nacionalista, que defiende que los gallegos tengan una tarifa de la luz más barata, ha asegurado que el debate energético "va mucho más allá de la tarifa" y ha apostado por llevar adelante una transición energética con energías renovables que reviertan en la industrialización del país. "Hasta el momento no fue así", ha afirmado. Por su parte, Besteiro ha señalado que Galicia es un territorio que produce más electricidad de la que consume. "Pero lo que no es tan bueno es que ese excedente no se traduzca en industria y en empleo", ha sostenido para asegurar que le había que preguntar por este hecho al "candidato ausente" en un contexto en el que Galicia perdió en estos últimos 15 años "peso industria". Besteiro ha incidido en la importancia de impulsar la "reindustrialización". "Un objetivo que no solo compartimos los socialistas en Galicia, sino en España y en Europa", ha señalado para enmarcar la reindustrialziación de los territorios como uno de los objetivos del socialismo. Para lograr este fin, el aspirante socialista a la Xunta ha apostado por movilizar un fondo con 10.000 millones en los próximos años con inversiones de la UE, del Estado y de la propia Xunta, así como un gran acuerdo de país en materia de empleo que permita subir cuatro puntos el porcentaje de la industria en el PIB y lograr una horquillad e más de 100.000 empleos. Pontón, sin embargo, ha apostado por elevar ocho puntos el peso de la industria a través de un plan industrial y también ha propuesto un plan de ciencia. Además, la nacionalista se ha referido a la situación de la planta de Alcoa en San Cibrao, para apostar por la intervención, una cuestión a la que no se ha referido el socialista. En este bloque, Besteiro también ha aprovechado para poner en valor las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para lograr abaratar la tarifa de la luz, como la excepción ibérica, un punto al que se ha referido Pontón para asegurar que esta excepción ibérica "ayuda a entender la excepción gallega" que el BNG propone. "Pedimos que nuestras empresas sean más competitivas y se nos compense", ha dicho. DESPOBLACIÓN Y SECTORES PRIMARIOS El político socialista ha sido el encargado de abrir el segundo de los bloques, un momento que ha aprovechado para lanzar cinco medidas en contra de la despoblación. Así, ha propuesto que todos los gallegos, con independencia del lugar en el que vivan, tengan acceso a los servicios públicos a no más de 30 minutos. Además, ha apostado por limitar a 48 horas la espera para ser atendido por un médico de cabecera. Besteiro ha considerado necesario aprovechar todos los fondos de la Unión Europea. "No puede ser que en Galicia la Xunta sea incapaz de gestionar estos fondos", ha dicho para proponer también un impulso de la vivienda pública también en las zonas despobladas. Además, se ha comprometido a conseguir la gratuidad de la AP-9 y la AP53. Por su parte, en este apartado y en referencia al medio rural, Pontón ha censurado que Rueda no acudiese a la cita para "explicar los resultados" de sus medidas en el medio rural después de haber anunciado que esta iba a ser la "legislatura del rural". "Sin embargo, en estos 15 años de gobierno del PP lo que vemos es como desaparecieron más de 28.000 explotaciones, más de 15.000 empleos en el sector agroganadero... Tenemos un problema de despoblación que es brutal...", ha lamentado para referirse también a las protestas que se registran en los últimos días. "Creo que en muchas de sus demandas tienen mucha razón", ha dicho para lamentar que los costes no estén siendo compensados a los productores pese al incremento del precio de la cesta de la compra y se ha comprometido a garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. En este punto, asimismo, ha reclamado recuperar los contratos homologados que garanticen precios justos y ha apostado por movilizar tierra abandonada a través del banco de un tierras que realmente ponga esos terrenos al servicio de los productores. En este punto, Besteiro, que también ha apostado por recuperar las tierras que están siendo improductivas, ha incidido en la falta de capacidad de la Xunta para crear un grupo industrial lácteo gallego como forma de generar valor añadido y ha abogado por poner en marcha un observatorio que controle los costes de producción. PESCA Además, en el debate, Pontón ha considerado que sería importante que Alfonso Rueda estuviese presente para explicar como su formación apoyó a un Miley que está poniendo en riesgo a una flota tan importante como la gallega. Tras ello, ha incidido en la problemática de las rías gallegas, que ha derivado en un "descenso de la productividad brutal", por lo que ha considerado que la regeneración de estos espacios tiene que ser "una prioridad". "Tenemos que regenerar las rías no solo para cuidar el medio ambiente, sino para crear empleo", ha dicho. En este punto, Besteiro también ha incidido en la importancia de garantizar la regeneración de las rías y ha puesto como ejemplo de ello la labor del Gobierno para recuperar la ría do Burgo. Además, ha llamado la atención sobre el descenso del consumo del pescado en los últimos años y ha considerado necesario tener peso en España, en Europa e incluso en otros países como Argentina para defender los intereses de la flota gallega.