Ministra de Transición Ecológica dice que la geotermia tiene "acento canario", al adjudicar 106 millones en ayudas

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, ha señalado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la propuesta de adjudicación de hasta 120 millones de euros para explorar y activar la geotermia profunda, y de los que 106 millones vendrán al archipiélago. "La energía geotérmica en nuestro país tiene acento canario", resaltó. Ribera afirmó, en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, que era "importante" dar este paso de la adjudicación de ayudas a la geotermia y resaltó que de los 120 millones de euros destinados para los proyectos adjudicados todos están en Canarias, excepto uno que se encuentra vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid. Agregó que para hacer efectivo estos proyectos, el Gobierno central "lógicamente ejercerá un papel facilitador y de acompañamiento", si bien apuntó que "está claro que el papel del Gobierno canario va a ser determinante", ya que cuentan con "experiencias, con equipos preparados para este reto". Ribera fijó en el año 2026 el objetivo de que estos proyectos "puedan arrancar con normalidad y puedan reducir de forma muy importante" la necesidad de importar combustible o de recurrir a otros métodos para hacer viable la garantía de suministro de las islas y aportar "de forma notable" a ese mix renovable de Canarias. Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, quiso matizar que de los 106 millones de euros que se han adjudicado a proyectos de geotermia en el archipiélago, "mayoritariamente" van para la isla de La Palma. En concreto, el programa, gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adjudicado subvenciones a 11 propuestas. Así seis de los proyectos, dotados en conjunto con 48 millones de euros, se desarrollarán en La Palma; tres en Tenerife, por 43,2 millones de euros; uno en Gran Canaria, por 15 millones de euros, y finalmente el que se realizará en Madrid por 5 millones de euros. Los primeros sondeos de gran profundidad, que deberán realizarse a un mínimo de 1.000 metros, se realizan en España, y de los posibles resultados exitosos se dará acceso a los promotores, en una fase posterior, a la explotación de este recurso, así como a desplegar entonces los primeros desarrollos de geotermia profunda de media y alta temperatura para generación eléctrica o para usos térmicos directos en España. GRAN CANARIA Y LA EÓLICA MARINA Por otro lado, la vicepresidenta Teresa Ribera ha resaltado que Canarias es también un "lugar privilegiado" para la eólica marina, y en este sentido apuntó que aún "queda pendiente" la regulación que permita culminar las condiciones en las que esto pueda llegar a producirse, de ahí que en las próximas semanas se prevé sacar a información pública la regulación del Real Decreto. De todos modos, admitió que son conscientes de que Gran Canaria "aspira a estar a la cabeza" del desarrollo tecnológico de la eólica offshore flotante, por lo que indicó que quieren estudiar y explorar "la posibilidad de que sea precisamente Gran Canaria quien inicie" dicho desarrollo para poder aprender a cómo desplegar estas tecnologías. Agregó que "no son las únicas tecnologías marinas importantes" en los planes de despliegue de energías marinas, ya que Canarias también tiene un "gran potencial" en alternativas de energía de las mareas o de las olas. "Creo que esta posibilidad, el hecho de que contemos ya con un espacio para disponer de proyectos demostradores, de plataformas de ensayo con Plocan (...), nos explica por qué uno de cada tres euros de las convocatorias de ayudas dedicadas a energías marinas está invertido en Canarias", dijo. Ribera ha aprovechado la comparecencia en rueda de prensa para exponer que en lo que se refiere al programa específico Solcan y Olcan, relacionado con todo el régimen de despliegue de energías renovables en Canarias, se ha querido asegurar, junto con el Ministerio de Hacienda, la "plena compatibilidad" de los fondos europeos con el Régimen Especial Canario (REF), despejando así "cualquier tipo de duda" que pudiera haber surgido en estos meses. Asimismo en el encuentro han abordado la construcción del Salto de Chira, en Gran Canaria, ya que esto permitirá integrar "un 47 por ciento más de energía renovable" de lo que ocurriría en ausencia de esta instalación, así como destacó crear un número "muy importante" de empleos directos e indirectos de "alta calidad". PROCESO DE MODERNIZACIÓN ENERGÉTICA Otra de las cuestiones abordadas ha sido la relacionada con el cero energético que sufrió la isla de La Gomera en el verano de 2023, y que puntualizó Ribera, puso de manifiesto "hasta qué punto era capital culminar el proceso de modernización, de garantía de la potencia adicional que se pudiera requerir en las islas para dar certidumbre a todos los canarios, para que pudiera evitarse cualquier riesgo como el vivido el año pasado". Al respecto, admitió que para ello se requiere de medidas "muy diferentes", que van desde las acciones de emergencia en el corto plazo, y en las que están identificando ambas administraciones los proyectos que puedan dar potencia firme a partir del año 2026-2027 --fechas marcadas por el operador del sistema, Red Eléctrica--, así como las acciones que necesitarán "de potencia adicional" en el sistema para que desde ese momento hasta 2029 se pueda garantizar todo este proceso adjudicando 415 megavatios en Tenerife, 360 en Gran Canaria, 250 en Lanzarote-Fuerteventura, 52 en La Palma, 9 en El Hierro y 2,5 en La Gomera. Asimismo resaltó que La Gomera necesita una conexión por cable con Tenerife, apuntando que el enlace está previsto que entre en funcionamiento en el año 2025, "garantizando la seguridad de suministro con esta alternativa, con esta conexión tan importante" entre islas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, indicó al respecto que "era evidente la debilidad" del sistema energético del archipiélago y ante una situación de "mucha complejidad" el trabajo entre ambas administraciones ha permitido tener hecho actualmente el informe del concurso de emergencia de los 220 megavatios en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Si bien admitió que es una solución "absolutamente de emergencia y excepcional", así como de "complejidad de sacar adelante", pero reconoció que encontraron en el ministerio "predisposición para poder resolverlo". Clavijo también ha agradecido la "buena acogida" que ha tenido por parte de la ministra los fondos Next Generation y su justificación porque apuntó que se ha hecho un "esfuerzo con las carencias" de personal, pudiendo pasar en la justificación de un 8 al 30 por ciento pero aún así "no" llegaban porque tenían "un poco más de 50 millones" de euros. En este sentido, dijo que la ministra les ha trasladado que próximamente sacará ese real decreto que permita "ampliar el plazo" y que permita dar "un poquito de balón de oxígeno", cuestión que agradeció Clavijo.