Feijóo reivindica la política de "principios" basada en "no mentir" en un mitin sin alusiones a la amnistía

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este jueves la política de "principios" basada en "no mentir" durante una comida mitin en la penúltima jornada de la campaña gallega, en la que no ha habido ninguna alusión a la amnistía. Si la campaña gallega arrancó el 2 de febrero con todos los discursos de Feijóo centrados en la Ley de Amnistía y en los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas, en la recta final apuesta por un mensaje en clave gallega. Así lo hizo este jueves al defender las políticas de igualdad que ha aplicado la Xunta estos años. En concreto, Feijóo ha destacado medidas autonómicas como financiar la congelación de óvulos o la ampliación de la reproducción asistida, con facilidades para que las familias tengan hijo. Además, ha avisado que el BNG y PSOE no pueden dar lecciones de igualdad tras la excarcelación de 120 violadores y la rebaja de 1200 penas. La polémica abierta en el PP el pasado fin de semana --tras informaciones acerca de que Feijóo se abriría a un indulto condicionado a Carles Puigdemont y que estudió la amnistía "durante 24 horas"--, con días de tensión y desconcierto entre los cargos del PP han llevado a un giro en la estrategia del líder del PP, que ha dejado en segundo plano sus críticas a Pedro Sánchez y la amnistía para lanzarse contra la candidata del BNG, Ana Pontón, en alza en todas las encuestas. CAMPAÑAS "CADA DÍA MÁS LLENAS DE MENTIRAS Y BARRO" El presidente del PP ha señalado que en las campañas es "bueno" hacer "un alto en el camino para escuchar y reflexionar", máxime cuando las campañas "están, lamentablemente, cada día más llenas de mentiras y de barro". "Mentiras para confundir a la gente y barro para intentar que las cosas no se vean de forma nítida. Sabemos lamentablemente que esta es la política en la que estamos inmersos, os puedo asegurar que por experiencia propia es el caso", ha asegurado Feijóo, para centrarse en poner en valor el "balance" que tiene el PP y Alfonso Rueda al frente del Gobierno de la Xunta. Tras destacar un día más la "estabilidad", "moderación" y "sentidiño" que representa el PP gallego, Feijóo ha asegurado que su partido defiende el "modelo de la palabra dada", aunque ha admitido que en la España actual la gente no se cree a los políticos que dicen que van a "cumplir su palabra". UN MODELO EN EL QUE "PUEDES MIRAR A LA GENTE A LA CARA" En este punto, ha defendido el modelo basado en "no andar cambiando de opinión" y "no andar mintiendo todo el día". "Es el modelo de intentar hacer las cosas bien, es el modelo de la elección entre los principios y el poder. Los principios, no el poder. Es un modelo en el que le puedes mirar a la gente a la cara, y en el que una vez que te vas del lugar donde serviste, puedes volver", ha dicho, para confesar que a él una de las mejores cosas que le han pasado en su vida política es "poder volver a Galicia" y pasear por sus pueblos y ciudades. "Hay otra gente que su objetivo fundamental es servir desde el poder, el tiempo que la gente quiera. Pero hombre, una vez que has estado, al menos que se te recuerde por haber hecho alguna cosa y sobre todo también por ser honesto y no mentir. Me parece fundamental en que los políticos no mientan", ha resaltado Feijóo, para añadir que "también es importante no quebrar un país". Finalmente, Feijóo ha definido Galicia como "un cruce de caminos en el que todo ha funcionado", un modelo de estabilidad, que ha sabido gestionar la Sanidad y la Educación, "un pueblo donde las mayorías gobiernan y las minorías ejercen la oposición" y "un camino conocido que nos lleva a Compostela".