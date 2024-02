La Audiencia balear archiva la investigación abierta por el accidente en el que murió Ángel Nieto

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado el archivo de la investigación abierta por la muerte del piloto Ángel Nieto, fallecido en un accidente de quad en Ibiza en 2017. En detalle, se ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por los familiares del piloto contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza en el que se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones. De este modo, el Tribunal confirma la decisión de la instructora, que entendió que no quedó justificada la comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de la otra conductora involucrada en el suceso. Teniendo en cuenta las testificales practicadas y los informes periciales incorporados a las actuaciones, la jueza consideró, en detalle, que no quedaba justificada la existencia de una imprudencia grave o menos grave imputable a la conductora investigada. Cabe señalar que la representación legal de los denunciantes solicitó la continuación del procedimiento y la apertura de juicio oral. Sin embargo, la instructora del caso acordó el sobreseimiento. Así, señaló que la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico al golpearse el conductor del quad en la cabeza después de salir despedido por el impacto "y posiblemente por no llevar convenientemente colocado el casco, que lo llevaría sin abrochar". Asimismo, entendió que tampoco se trata de un supuesto de desatención puntual. En los razonamientos, insistió en que el accidente "se produjo por una imprudencia leve" al no respetar la investigada la distancia de seguridad, no pudiendo reaccionar ante cualquier maniobra de frenado del quad, produciéndose una colisión por alcance. La Audiencia confirma ahora la decisión de la instructora e insiste en que las circunstancias concurrentes en el fatal accidente en el que falleció el piloto "no avalan la posibilidad de efectuar un juicio probable de acusación". La Sala destaca que "no consta que la investigada estuviera conduciendo con sus facultades afectadas de alguna manera por el consumo de alcohol". También los magistrados sostienen que no se ha justificado que la investigada estuviera realizando una maniobra especialmente arriesgada que pudiera poner en peligro al fallecido que conducía un quad. "Lo que se desprende indiciariamente de las actuaciones es que el vehículo de la investigada circulaba normalmente detrás del quad sin intentar realizar ninguna maniobra de adelantamiento", argumenta el Tribunal. Ángel Nieto falleció el 3 de agosto de 2017 después de permanecer ingresado durante varios días en un centro privado de Ibiza.