Fiscal jefe Algeciras rechaza juzgar en la AN el narcotráfico y pide más medios para los tribunales de la zona

El fiscal jefe de Algeciras (Cádiz), Juan Cisneros, ha afirmado que no ve razón para que los casos de narcotráfico se juzguen en la Audiencia Nacional (AN), ya que tiene definidas sus competencias normativamente en la ley y no entraría esto. En este sentido, ha defendido que la cuestión es dotar de más medios a los tribunales de la zona del Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz. "Esto es un problema localizado de la zona, hay profesionales que pueden atender esas causas perfectamente y que lo hacen, no se trata de decir que ellos --por la AN-- tienen más medios, se trataría de dotar de más medios a los que están aquí, que son los que conocen los procedimientos, los que están encima de ellos", ha afirmado. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Cisneros ha añadido en este sentido que el efecto podría ser contrario, ya que "cuando una causa se tramita a distancia de donde está la gente, donde están los testigos, donde están los policías que intervienen, al final, a la postre, supone más complejidad en la tramitación y más tiempo para hacerlo". "No veo ninguna razón ahora para que eso sea así", ha incidido. El fiscal jefe de Algeciras ha manifestado que en el Campo de Gibraltar para la lucha contra el narcotráfico, a nivel jurídico, "faltan medios". "Obviamente, la justicia en España, pero no solo aquí, es un ámbito de la Administración que está muy maltratada. Desgraciadamente es un ámbito que no genera muchos réditos electorales y entonces siempre es un poco el patito feo", ha añadido. Así, ha afirmado que "en esta zona, claro que faltan medios, faltan muchos medios", aunque ha apuntado que "hay que decirlo todo", ya que con la "situación alarmante" del narcotráfico a la que se llegó en 2018, "hay que reconocer que se hizo un esfuerzo importante y se ampliaron juzgados y número de plazas de fiscales, pero no en un número suficiente o acorde con el aumento del número de procedimientos que conllevó la aplicación del plan especial del Campo de Gibraltar y el gran número de personas detenidas, de aprehensiones, de hachís, que ha dado lugar a numerosas causas". ZONA DE ESPECIAL SINGULARIDAD En relación a la declaración de Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar por la lucha contra el narcotráfico, Cisneros ha manifestado que "esto al final es un sitio, un primer destino, tanto para policías como jueces y fiscales, las plantillas son muy jóvenes, con poca experiencia, con mucho movimiento y eso no es algo positivo". "En su momento en el País Vasco, con toda la razón del mundo, se reconocía esto y había un refuerzo económico, una serie de medidas de apoyo a los que trabajaban allí y ahora quizás habría que planteárselo con respecto al problema del narcotráfico, el problema en toda esta zona", ha señalado. El fiscal jefe de Algeciras ha apuntado también a la posibilidad de realizar "alguna reforma procesal que permita acelerar los procedimientos, que impida que infinidad de recursos supongan una paralización de las causas, un retraso que hace muchas veces que no se puedan tramitar en los plazos previstos y que gente que debería estar en prisión tenga que salir en libertad por la consecuente alarma social que eso crea".