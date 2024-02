CTA ve "positiva" la publicación de los audios del VAR, pese a filtración

Madrid, 14 feb (EFE).- El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) consideró que la publicación de los audios del VAR es algo "positivo", "para que todo el mundo sepa cómo trabajan los árbitros", pese a la fuga de toda la información del partido Real Madrid-Almería.

"Es positivo para que todo el mundo sepa cómo trabajamos, esté de acuerdo o no con la decisión tomada, porque nadie busca el convencer. Ha habido un cambio en la normativa que nos ha permitido hacerlo y, sin sacar ningún rédito, hemos abierto nuestra casa para que todo el mundo lo vea", afirmó Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA.

Según informó este, Medina Cantalejo y el director del proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, han analizado en el seminario con los árbitros de Primera y Segunda división la publicación de los audios del VAR después de cinco jornadas, y el presidente apuntó que "lo negativo es que ha habido una fuga de información", aunque ha sido "toda la información de un partido y no solo el momento la revisión".

"Y se han dado casos paradójicos que se han sacado como si el árbitro del VAR estuviera recomendando una tarjeta amarilla a determinado jugador y la gente tiene que saber que la conversación que se produce dentro del VOR, en un amplísimo porcentaje, es entre el AVAR, el VAR y el operador y que no se transmite la información al de campo hasta que no se pulsa un botón. Es cierto que entre la conversación del AVAR y el VAR hayan dicho 'me parece tarjeta', pero no lo está escuchando el árbitro", añadió.

También Carlos Clos Gómez consideró positiva la medida y señaló que en contra de la opinión de que podían disminuir las intervenciones con la publicación de los audios la media por jornada son tres, cifra "superior a la previa" y "el miedo a que los árbitros se pensaran en llamar o no en caso de duda no se ha cumplido".

"Están más cómodos que en los primeros partidos. Vamos a seguir trabajando porque hay un camino de progreso. Ahora tenemos la oportunidad de mostrar por qué tomamos esas decisiones. Luego estaremos de acuerdo o no, pero durante un minuto decir por qué llamamos o no al árbitro y por qué tomamos esa decisión, por lo tanto creo que es positivo para el fútbol y para el arbitraje", añadió.

El CTA anunció el pasado 22 de enero que había abierto una investigación para ver cómo se ha producido la filtración de un audio de una jugada sin revisión en el monitor del partido de Liga Real Madrid-Almería y por tanto sin permiso para ver la luz pública, publicada por un canal de Twitch. EFE

omm/jpd