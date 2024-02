Ortega Smith pide el voto a los que se abstuvieron en 2020: "Pueden ser decisivos para cambiar el rumbo de Galicia"

El secretario general de Vox, Ortega Smith, se ha dirigido a la "inmensa mayoría" de gallegos, "un 51%" que en las pasadas elecciones autonómicas se abstuvieron , ya que, ha asegurado, "pueden ser absolutamente decisivos para cambiar el rumbo de Galicia". Así se ha manifestado el también diputado de Vox este martes en Ourense, donde ha realizado un paseo por la capital ourensana con la candidata de su formación a los comicios gallegos por la provincia de Ourense, Chus Fernández. Ortega Smith se ha dirigido a los gallegos que "no creyeron en la necesidad de votar a la extrema izquierda radical y sectaria", ni tampoco al PP, "acomplejado, acobardado y cumpliendo siempre como gran gestor de las políticas de la izquierda". En este sentido, ha defendido que "pueden ser absolutamente decisivos para cambiar el rumbo de Galicia", para, según su visión, cambiar las políticas que "están arruinando el campo y el mar", "a los transportistas, a los ganaderos, a los agricultores y a los comerciantes", señalando directamente el Pacto Verde y a la Agenda 2030. Precisamente, sobre la Agenda 2030, Smith ha criticado que ésta tiene un único objetivo: "arruinar a los nuestros", porque, en su opinión, está "llena de trabas", de "impuestos", de "burocracias" e "imposiciones de los radicales ecologistas" a las explotaciones agrícolas y ganaderas "y al final para beneficio de los que producen fuera". "De los que vienen a invadir nuestro mercado con tomates de Marruecos, con naranjas de Sudáfrica o con pesca de otros mares y otros barcos", ha ejemplificado Ortega Smith que, del mismo modo, ha denunciado que "es como si se hubieran puesto de acuerdo para arruinar España y Europa en beneficio de China o el norte de África". A renglón seguido, el dirigente de Vox ha señalado que "la caridad empieza por uno mismo" y, por eso, ha añadido, "hay que preocuparse por los nuestros". Según Ortega Smith, el 18 de febrero "hay una oportunidad fabulosa" para demostrar que Galicia "puede decir un no rotundo a la agenda 2030 y al pacto verde" y "un sí al campo, al mar y a nuestra gente, la que se gana el pan desde hace siglos y siglos con el sudor de su frente". VOX, EN LA CÁMARA GALLEGA A pesar de los resultados de las encuestas, Ortega Smith se ha mostrado convencido de que Vox puede conseguir representación en el Parlamento gallego porque ve "un sentimiento profundo en muchos gallegos" que "no se sienten para nada atraídos" por lo que significa la izquierda, que "gobierna con Sánchez e indulta y amnistía a prófugos y golpistas", la izquierda que "solo establece restricciones sin límites a la libertad"; pero tampoco se ven representados por "la pseudoderechita cobarde que siempre le pregunta a la izquierda si va a molestar o no, no vaya a ser que le llamen facha", ha opinado. "Creemos que hay una inmensa mayoría de gallegos que en el fondo se sienten identificados con otra cosa que es la política real, la de crear puestos de trabajo, bajar impuestos, la que nada tiene que ver con la política de las campañas de los partidos", ha aseverado. Además, ha querido recordar y "mostrar compromiso" con los agentes de la Guardia Civil, apuntando que "también en Galicia" están en "lucha desigual" contra el narcotráfico. En concreto, se ha referido al ayuntamiento ourensano de Verín, donde, según su valoración, "tienen que competir en una total y absoluta desigualdad de armas a la hora de enfrentarse a la lacra del narcoterrorismo".