Junta andaluza pide a Marlaska que "deje de negar medios imprescindibles" para combatir el narcotráfico

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto (PP-A), ha reclamado este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "deje de negar medios imprescindibles" a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir el narcotráfico en la zona del Campo de Gibraltar. En la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, tanto el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, como el titular de Justicia, Administración Local y Función Pública se han referido a la situación del narcotráfico en el Campo de Gibraltar al hilo de la muerte, el pasado viernes, de dos guardias civiles arrollados por una 'narcolancha' en Barbate (Cádiz). El consejero de Justicia ha querido trasladar su pésame a las familias de estos dos guardias civiles "asesinados", así como al conjunto de los agentes del cuerpo y a "todos los vecinos del Campo de Gibraltar que están sufriendo una situación realmente insoportable" y, "en nombre del Gobierno de la Junta", ha querido pedirle al ministro Marlaska que "deje de negar la evidencia" y de "negar medios imprescindibles" para que los agentes no tengan que combatir el narcotráfico en una situación de desproporción en la que "los medios los tienen los que delinquen y no los que tienen que proteger la legalidad". De igual modo, el consejero Nieto ha aprovechado para defender la labor de la Junta en el ámbito de la administración de Justicia con actuaciones en los juzgados de cuatro municipios del Campo de Gibraltar; en concreto, San Roque, Barbate, Algeciras y La Línea de la Concepción. Al respecto, ha destacado que durante la pasada legislatura "se resolvió la situación del juzgado de Barbate", y la Junta está "a punto de licitar y adjudicar la obra de la nueva sede judicial de Algeciras con más de 22 millones de euros de inversión". Además, la Junta está "a punto de firmar" un acuerdo con el Ayuntamiento de La Línea para la nueva sede judicial en el municipio, donde además se ha "duplicado" el espacio de su juzgado, según ha resaltado José Antonio Nieto, que ha agregado además que el Gobierno andaluz está también "pendiente de la firma de un acuerdo con el Ayuntamiento de San Roque para la construcción del juzgado de esa localidad en colaboración" con el consistorio. Asimismo, ha subrayado que la Junta ha "reforzado con personal extra todos los juzgados del Campo de Gibraltar atendiendo a la sobrecarga de trabajo que tienen", y ha pedido "reiteradamente al Ministerio de Justicia el incremento de órganos judiciales en la zona", algo que no se ha producido "desde el año 2019", según ha lamentado. LA JUNTA "NO TIENE COMPETENCIA EN SEGURIDAD" EN LOS PUERTOS Por su parte, el consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, ha querido aclarar, a preguntas de los periodistas, que aunque la Junta gestiona la red de puertos de titularidad autonómica, "no tiene competencia en materia de seguridad" en dichas instalaciones, algo que "compete a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", según ha remachado. El consejero ha querido así también responder a la portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A, María Márquez, quien este pasado lunes manifestaba que la Junta tiene competencias en la Policía Portuaria, y al respecto ha criticado que el PSOE "intente ahora aprovechar la oportunidad para hacer demagogia de la mala" y "reivindicar cuestiones que tienen que ver con una policía cuyo ámbito de actuación es exclusivamente administrativo". Ha apostillado que "eso no quiere decir que la Junta sea ajena al problema que se vive en Cádiz, todo lo contrario", y al respecto ha puesto de relieve que "ya en mayo" del año pasado solicitó "la declaración del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad en materia de seguridad para que se dote a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de los medios materiales y humanos necesarios para poder prestar su trabajo", y ha lamentado que esa petición "fue desoída por parte del Ministerio" del Interior. Tras subrayar que ahora lo que solicita la Junta es que esa declaración de Zona de Especial Singularidad se adopte para "toda la provincia de Cádiz", el portavoz del Gobierno andaluz ha criticado que el ministro del Interior "sea la única persona en toda España incapaz de ver el problema de seguridad que existe en la provincia de Cádiz". En esa línea, ha remarcado que desde la Junta están "muy preocupados por la seguridad" de las costas andaluzas, y ha aseverado que Marlaska, que "además es diputado por la provincia de Cádiz para más 'inri', no puede negar la evidencia" que denuncian "los alcaldes" de la zona, así como el Gobierno de la Junta, "los principales actores en materia de puertos" y "las organizaciones policiales y de la Guardia Civil", según ha abundado. QUE MARLASKA "ASUMA SUS RESPONSABILIDADES" Fernández-Pacheco ha considerado que, en vez de "demostrar un nivel de indocumentación preocupante", lo que tendría que hacer el ministro es "asumir sus responsabilidades". "Y si él no es capaz de asumir sus responsabilidades, para eso tiene un jefe, que es el presidente del Gobierno, que lo que debe hacer es relevarlo y poner al frente del Ministerio del Interior a una persona que demuestre más sensibilidad con Andalucía", ha comentado el consejero portavoz. Además, ha indicado que de todas las declaraciones que ha hecho el ministro, en "lo único que tenía razón es que el medio más apropiado con el que contaban los guardias civiles para poder ir a interceptar las 'narcolanchas' eran las 'zódiacs', pero porque la otra alternativa es que los guardias civiles fueran nadando", porque "no tienen medios suficientes", según ha aseverado. "Esa es la tristeza", ha añadido. Con todo, el consejero portavoz ha subrayado que la Junta de Andalucía ofrece, en el marco de sus competencias, "lealtad absoluta, colaboración institucional siempre con la Guardia Civil, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con la Administración General del Estado y con quien haga falta para hacer frente a un problema real que hoy sacude la costa de Andalucía, y de manera muy especial la costa de Cádiz, como es el narcotráfico". PROPUESTA DE FEIJÓO SOBRE LA AUDIENCIA NACIONAL Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la propuesta que este pasado lunes realizó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que la Audiencia Nacional asuma sumarios de casos especialmente graves relacionados con la delincuencia y el crimen organizado y el narcotráfico en municipios gaditanos, el consejero de Justicia ha considerado que es una propuesta "interesante". Al respecto, Nieto ha subrayado que la Audiencia Nacional cuenta con "unas capacidades, una competencia y una cualificación de sus miembros altísima", y mantuvo "las competencias en materia de terrorismo durante mucho tiempo cuando desgraciadamente en este país prácticamente había un entierro semanal por culpa de ETA". "Afortunadamente esa situación ya no se vive ni con el terrorismo de ETA ni con otros tipos de terrorismo posteriores", ha valorado el consejero antes de agregar que, en ese contexto, entiende que la Audiencia Nacional es "un órgano perfectamente capaz de asumir por lo menos ciertas causas de narcotráfico que trascienden de su realidad territorial". "Por tanto, me parece bastante razonable que, frente a ese poder absoluto del dinero corrupto del narcotráfico, el Estado ponga instituciones del poder que puede tener la Audiencia Nacional", ha resumido el consejero de Justicia antes de concluir apostillando que la propuesta de Feijóo es "una medida que hay que estudiar" y que le "parece bien enfocada".