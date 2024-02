Feijóo carga contra Sánchez por no pisar Barbate tras los dos asesinatos y espeta Marlaska: "Pida perdón y váyase"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este martes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no pisar Barbate tras el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha y ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que deje su cargo. "Lo diré de forma breve, porque tampoco hay que darle muchas vueltas: Señor Marlaska, pida perdón y váyase. Señor Sánchez, pida perdón y céselo", ha declarado en una comida-mitin del PP de Galicia en Oroso (A Coruña). En su intervención, el presidente del PP ha trasladado su "bochorno" por la "lamentable" respuesta del Gobierno al asesinato de dos guardias civiles en Barbate, después de que "dos guardias civiles hayan sido asesinados" y "tres guardias civiles hayan sido heridos". Así, ha criticado que el Gobierno no haya "pisado el lugar de los hechos" y que se haya "prohibido a sus compañeros vestir de uniforme en sus homenajes". Sin embargo, desde Interior y la Guardia Civil señalan que no se ha prohibido nada en ese sentido y se remiten a las imágenes de muchos minutos de silencio con guardias civiles, con o sin uniforme, como quisieran ir. El líder del PP también ha denunciado que el PSOE haya tenido la "indignidad de negarse a participar en los minutos de silencio por este asesinato de los agentes de la Guardia Civil", un extremo que los socialistas niegan. En concreto, los grupos del Parlament han protagonizado un rifirrafe este martes a raíz de un desacuerdo sobre realizar un minuto de silencio por los guardias civiles asesinados en Barbate. Vox, Cs y PP han declarado que PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP se han negado en Junta de Portavoces por la mañana a convocar el minuto, pero fuentes socialistas han negado después que su grupo lo rechazara, y los Comuns han dicho que no se han opuesto. ACUSA AL GOBIERNO DE NO ASUMIR "NINGUNA RESPONSABILIDAD" Como ya hizo ayer en su visita a Barbate, el jefe de la oposición ha vuelto a recriminar a Pedro Sánchez que un día después del asesinato de los guardias civiles estuviera presente en la gala de los Goya. "El presidente del Gobierno en la noche de luto estaba con un smoking en la noche del cine y no han asumido ninguna responsabilidad por la falta de medios humanos y materiales que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de Cádiz", ha exclamado. EL PP LLEVA AL PARLAMENTO LA REPROBACIÓN DE MARLASKA Precisamente, el Grupo Popular ha registrado este martes en el Congreso y en el Senado sendas peticiones de reprobación al ministro del Interior por su "incompetente gestión" en la lucha contra el narcotráfico en aguas del Estrecho. El primer partido de la oposición ha vuelto a exigir al titular del Ministerio del Interior que "dimita de inmediato" y "de no hacerlo, reclama al presidente del Gobierno que ordene su cese si no quiere ser cómplice de su gestión". "La actuación de Marlaska ya cuenta con un fuerte rechazo social y el PP trasladará esta reprobación a las Cortes Generales la próxima semana", ha señalado el PP en un comunicado, donde asegura que el PP reprobará a Marlaska en el Senado el miércoles de la próxima semana --Cámara en la que tiene mayoría absoluta-- e insta a los grupos a hacer lo propio el día anterior en el Pleno del Congreso.