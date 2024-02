Condenan a penas de 10 a 20 años de prisión a seis de los siete acusados por la paliza a un joven en Amorebieta

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a penas que oscilan entre los 10 y los 20 años de cárcel a seis de los siete acusados que fueron juzgados el pasado mes de enero por la paliza que dejó en estado vegetativo a un joven en julio de 2021 en Amorebieta. Considera a cinco de ellos autores de un delito de asesinato en grado de tentativa con pertenencia a grupo criminal y al sexto, cómplice de este delito. La sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha notificado este martes su sentencia --contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco--, tras el juicio celebrado entre los días 15 y 25 de enero contra los siete varones mayores de edad que fueron acusados por la agresión al joven Alex el 25 de julio de 2021 en Amorebieta, por la que ya habían sido condenados con anterioridad seis menores de edad. La Fiscalía pidió para todos los encausados en este segundo juicio penas de 14 años y ocho meses de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, mientras que la acusación que representa a la familia solicitaba 30 años de prisión al sumar pertenencia a grupo criminal. Finalmente, la sentencia de la Audiencia vizcaína considera a cinco de los acusados autores de un delito de asesinato en grado de tentativa con pertenencia a grupo criminal y, por ello, impone a cuatro una condena a 20 años de prisión y al quinto de 14 años de cárcel al apreciar en su caso atenuante de anomalía psíquica. El tribunal fija para un sexto encausado una condena de 10 años de prisión al considerarle cómplice de un delito de asesinato en grado de tentativa con pertenencia a grupo criminal, dado que estima que no intervino directamente en la agresión, pero su acción estuvo destinada a evitar la huida o reacción de la víctima. El séptimo de los acusados es absuelto del delito de asesinato en grado de tentativa con pertenencia a grupo criminal y es condenado como autor de un delito de omisión del deber de socorro a una multa de 12 meses a razón de 10 euros diarios ya que, según indica el tribunal, vio toda la agresión pero "no hizo nada" por evitarla ni por pedir ayuda. En su sentencia, la Audiencia considera probado que, sobre las tres de la madrugada del 25 de julio de 2021, los acusados, "puestos de común acuerdo", actuando "de manera coordinada" y con "ánimo de acabar con la vida o representándose esa posibilidad", rodearon a la víctima y le propinaron una paliza. Los agresores, prosigue, le golpearon con diversos objetos y le propinaron patadas, "derribándolo cuando intentaba levantarse, hasta en tres ocasiones", y así "imposibilitando" su defensa, hasta que el joven quedó tendido en el suelo "con una gran hemorragia en la cabeza". El tribunal ve acreditado también que todos los procesados, salvo uno, pertenecen a los llamados 'Hermanos Koala', un grupo que "se juntaba para cometer diversos delitos, como agresiones y robos a personas solas o en situación de desventaja", y señala que esa misma noche cometieron varios incidentes similares. La resolución de la Audiencia señala que la prueba "esencial" en este caso es un vídeo de la agresión que difundió en las redes sociales por uno de los miembros del grupo y que ha permitido observar de manera directa lo ocurrido, que califica de "linchamiento". El tribunal considera que en los hechos concurre alevosía e indica que "el grupo de agresores se concertó para acorralar y agredir" al joven que recibió la paliza, que en el momento de ataque estaba solo y desarmado y no tuvo posibilidad de "defensa real", ni escapatoria posible. A su entender, "hubo ánimo homicida" y "todos los participantes asumieron con sus diversas acciones la probabilidad de causación de la muerte" del joven por "la intensidad y reiteración de los golpes" y, en este sentido, recuerda que "solo la intervención inmediata de los servicios médicos de urgencia impidió su fallecimiento". La resolución judicial, por otro lado, rechaza sancionar la pertenencia a grupo criminal "como delito autónomo" al asesinato en grado de tentativa, como solicitaba la acusación particular y también señala que, si bien cuando la víctima se encontraba en el suelo inconsciente uno de los acusado procedió a registrar sus bolsillos, no ve "suficientemente acreditado" que se apoderara de su móvil. INDEMNIZACIÓN Además de las penas de cárcel, el tribunal fija que los seis condenados por el delito de asesinato en grado de tentativa indemnicen de manera solidaria a la víctima con 1.071.509 euros, así como en la cantidad de 20.000 euros a sus progenitores. De esa cantidad, precisa la sentencia, deberán descontarse los 841.918 euros ya abonados en la jurisdicción de menores, si bien deberán compensar esa cuantía a la aseguradora que los abonó entonces (en concepto de responsabilidad civil de uno de los menores condenados asumida por la Diputación foral de Bizkaia). Asimismo, deberán indemnizar conjunta y solidariamente por los gastos de rehabilitación y asistencia sanitaria prestada a la víctima y los gastos de adecuación de la vivienda. También establece el tribunal que, tras la pena privativa de libertad, se les prohíba durante 10 años comunicarse o acercarse a menos de 500 metros a la víctima y a sus progenitores. Por esta misma agresión, el pasado junio la Audiencia de Bizkaia confirmó las penas de entre 3 y 5 años de internamiento cerrado impuesta por esta paliza a otros seis jóvenes menores de edad que les había impuesto un juzgado de menores de Bilbao.