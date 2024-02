Charangas, patatas fritas y los 'rivales' políticos: Errejón y Marta Lois piden el voto entre música y disfraces

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, y la candidata a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, se han colado este martes en el Entroido de Ourense, jornada festiva en la ciudad de As Burgas, para hacer un reparto de propaganda electoral en una de las principales calles de la ciudad, en la que no han podido esquivar a 'rivales' políticos que también copaban la Rúa do Paseo. Al inicio del acto, se pasó por allí el deportivo amarillo en el que viajaba de copiloto el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en una calle en la que también tiene instalada una caseta de propaganda electoral del color de Democracia Ourensana. Tras las declaraciones a los medios, en las que Marta Lois volvió a pedir el voto para conseguir los "dos escaños" que, afirma, son necesarios para el "cambio" de gobierno en la Xunta, la comitiva arrancó por la calle principal. Durante el paseo, en que entre otros estuvieron varios candidatos de Sumar Galicia, tanto de la provincia de Ourense como de A Coruña; Errejón y Marta Lois se cruzaron con el compañero de las bancadas populares en las Cortes Celso Delgado, con el que intercambiaron algunas palabras y un correcto saludo en medio de la contienda. "A mí es que me gusta mucho", dijo un simpatizante del puesto de propaganda del PSOE, sin soltar los panfletos de la candidatura del socialista, pero en referencia al portavoz de Sumar en el Congreso, quien no se atrevió a bailar al ritmo de charanga pero sí se animó a sacarse algún selfie con jóvenes disfrazados. Aunque ni él ni Marta Lois se animaron a 'echar unos bailes' callejeros, sí se acercaron a una churrería para comprar unas patatas fritas caseras, que no dudaron en compartir con los allí presentes. "ESTO VA DE NOSOTROS" "Las rectas finales siempre tienen un punto de emoción, siempre tienen un punto de adrelanina y las encuestas, que varían dan arcos diferentes, pero todas las encuestas, sin embargo, coinciden en dos cosas: Esto va de nosotros, esto depende de nosotras y de nosotros, esto va de Sumar", ha proclamado Errejón, en un acto en el que Sumar Galicia ha contado con el histórico miembro del PC Manolo Peña-Rey. Errejón ha dicho "de manera muy clara" que cada uno "coja la encuesta que quiera, la que prefiera, del medio que quire, le guste más o le guste menos", porque en todas "va a encontrar lo mismo". "Esto va de los dos escaños de Sumar; si entramos, hay gobierno progresista. Esto va, por tanto, de nosotros y de nosotras, así que asumimos eso con responsabilidad pero también con mucha ilusión". "Se puede ganar, estamos a las puertas de un cambio histórico en Galicia, pero hay que votar y hay que votar con cabeza", ha enfatizado Íñigo Errejón, que ha vuelto ese martes a apoyar la candidatura de Marta Lois, como ya hizo desde el inicio de la campaña compartiendo un mitin en Ferrol, donde se ganó el 'pasaporte gallego', y en Ames, donde pidió a los ciudadanos que sea la candidata de Sumar la que se lo "firme" desde la Xunta. El acto también ha servido para volver a comprometerse, en palabras de Marta Lois, con el "tope" a la vivienda y a negociar, desde el primer momento, medidas que favorezcan el acceso a la vivienda a todos los colectivos.