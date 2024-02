Robles afea a Feijóo las manifestaciones contra la amnistía y le pide "honestidad" tras conocerse el giro con Puigdemont

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afeado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, las manifestaciones celebradas durante meses para protestar contra la amnistía y le ha pedido "honestidad", tras conocerse que los 'populares' valoraron la medida de gracia y que se abren a indultar a Carles Puigdemont. Así se ha expresado en un coloquio celebrado en el Club Siglo XXI, después de que medios de comunicación hayan publicado el fin de semana que, según fuentes del PP, el partido habría estudiado el encaje constitucional de la amnistía durante "24 horas" y que Feijóo estaría abierto a un indulto a Puigdemont "condicionado" a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral. La ministra ha lamentado las críticas al Gobierno por poner en marcha la amnistía, "tantas manifestaciones en las calles" y que el PP haya ido a "protestar de España" ante las instituciones europeas por el asunto de la medida de gracia a los implicados en el 'procés'. "Hay cuestiones internas (de los países) porque es obvio que cada partido tiene su manera de ver las cosas, pero Feijóo, una vez que ha celebrado tantas manifestaciones en las calles y ha ido a la Unión Europea (UE) a criticar al Gobierno, tiene que explicarse", ha señalado la ministra. ELUDE LA AMNISTÍA Precisamente durante el coloquio, Robles ha sido requerida por su opinión sobre la amnistía, pero ha eludido dar una valoración. Se ha limitado a señalar que en España rige la separación de poderes y que el Legislativo tiene que tramitar las leyes "que considere necesarias" y que, si hay desacuerdo, pueden recurrirse, por lo que el Judicial hará su trabajo. "Yo estoy en el Ejecutivo y el Legislativo tiene que hacer su papel, ninguno de los poderes debe entrar en lo que hace el otro y respeto lo que haga el Legislativo y el Judicial", ha explicado. Por otra parte, preguntada por los ataques a los jueces de socios parlamentarios del Gobierno, como ERC, Junts y Podemos, la ministra ha insistido en defender la labor de los magistrados, que son personas "preparadas y trabajan con rigor", y en señalar que el Poder Judicial es "independiente". Del mismo modo, ha recalcado que si las decisiones judiciales no gustan pueden recurrirse, por lo que ha pedido dejar trabajar a los jueces. Sobre las causas abiertas a Tsunami Democràtic y los CDR, Robles tampoco se ha mojado. Sí ha señalado que la interpretación de las normas "no es automática" y que el Derecho, "como todo, es susceptible de interpretación". "Hay que dejar trabajar a los jueces y cuando las decisiones no se comparten se recurren , es un principio básico en un Estado de Derecho", ha zanjado.