IU defiende que no es una "cuota" dentro de Sumar y ve un "error" abordar el papel de los partidos en porcentajes

La coportavoz de la dirección federal de IU, Amanda Meyer, ha reivindicado este lunes que su formación no es una "cuota" dentro de Sumar y que afrontar la construcción desde la cuestión de los porcentajes de los partidos en el frente amplio es un "error". Así lo ha desgranado en rueda de prensa telemática en alusión al documento organizativo de Sumar de cara a su primera asamblea del 23 de marzo, donde el proyecto que lidera Yolanda Díaz plantea reservar a otras organizaciones políticas el 30% de la representación del Grupo Promotor, el principal órgano de dirección del partido. En ese texto, se desgrana que entre los partidos involucrados en la construcción orgánica de Sumar figura IU, junto a En Comú Podem, Más Madrid y Verdes Equo, entre otros. Durante su comparecencia, Meyer ha remarcado que IU, como formación federal, quiere contribuir al fortalecimiento de Sumar, como espacio de encuentro de toda la izquierda transformadora, y que una de las claves es conseguir su "descentralización" donde es clave el despliegue territorial de este frente amplio a la izquierda del PSOE. Al respecto, ha desgranado que IU que el debate no debe establecerse en términos de porcentaje de los distintos partidos y que así se lo ha trasladado a Sumar, además de reivindicar que actualmente el capital político que aporta su formación en este proyecto excede el citado 30%. "No queremos hablar de tantos por ciento, porque eso no nos parece real", ha resaltado para insistir en que aludir a cuotas debe partir del trabajo que se realiza en el conjunto de comunidades, donde IU tiene una "fuerza organizativa e institucional" con su red de concejales. Según ha desglosado la dirigente, ha indicado que esta primera fase del desarrollo orgánico de Sumar está centrado ahora en que la gente que no tiene adscripción partidaria se pronuncie, en la que serán "muy respetuosos" para dejar espacio a la ciudadanía, y será en la asamblea constituyente de otoño de 2024 donde se aborde con más profundidad el encaje de todos los sectores. ESTE PROCESO "TIENE SU MIGA" Y es que Meyer ha señalado que un proceso de estas características tiene "su miga", por l que es aconsejable avanzar "sin prisas" y de forma "pausada". Asimismo, ha recalcado que IU va a aportar en la construcción de este frente amplio de la izquierda transformadora, dado que Sumar tiene que ser más que un espacio institucional, y que de cara al debate de documentos harán sus aportaciones, con vistas a esa segunda asamblea de Sumar en otoño de este año. Meyer ha expuesto que IU va a contribuir a la "aceleración del fortalecimiento de los espacios de dirección y coordinación de Sumar", para apuntar también la fuerza territorial que tiene IU en el despliegue territorial de Sumar. Así, IU abordará "con lealtad y transparencia" su posición sobre la organicidad de Sumar y emitirá su opinión en todo este proceso político de configuración del frente amplio, un espacio que es "trascendental" que exista para afianzar alianzas progresistas y preservar que son "alternativa de gobierno".