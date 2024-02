Andalucía, Ceuta y Melilla firman un convenio de colaboración que reivindica reforma de la financiación autonómica

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha firmado este lunes un protocolo de colaboración con Ceuta y Melilla para reforzar vínculos y por el que, entre otras medidas, la comunidad andaluza pone a disposición de las dos ciudades autónomas sus oficinas de Madrid, Cataluña y Bruselas para facilitarles el apoyo que necesiten y les ofrece su protección en materia de seguridad. Además, con el convenio demandan la reforma del sistema de financiación autonómica. Moreno ha presentado este protocolo, en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de San Telmo de Sevilla, junto al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, mientras que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, no ha podido estar presente finalmente porque se ha visto afectado en su desplazamiento por las protestas de agricultores en carreteras andaluzas. Moreno ha explicado que el protocolo cuenta con 130 iniciativas de amplio espectro, todas de interés común, y se incluyen entre algunos aspectos, la colaboración en materia de políticas de cambio climático, en agua, economía circular y azul; entre la RTVA y las radios televisiones de Ceuta y Melilla para fomentar un mejor conocimiento mutuo a través de programas de divulgación, y para dar a conocer entre el alumnado ceutí y melillense lo que significa el flamenco. Además, se establecen colaboraciones en el ámbito sanitario, como en el programa de cribado neonatal de ciertas enfermedades, y se abren las puertas de Trade a las empresas de Ceuta y Melilla para visibilizarlas en nuestras misiones comerciales. "Hoy es un día muy importante, no sólo para Andalucía, Ceuta y Melilla, sino para el resto de España porque damos ejemplo de dos cosas que son más necesarias que nunca: el acuerdo que nace de una voluntad sincera y noble y también la solidaridad. Creo honestamente que en las situaciones críticas es donde mejor se palpa esa generosidad entre regiones", ha dicho Moreno. El presidente andaluz ha explicado que hay por delante cuatro años, con posibilidad de prórroga, para hacer efectiva esa cooperación, y ha afirmado que con ello se renueva el posicionamiento conjunto a la hora de reivindicar al Gobierno de España una reforma del modelo de financiación autonómico porque Andalucía está "infrafinanciada, dejando de ingresar cada año más de 1.409 millones de euros". Ha apuntado que Ceuta y Melilla precisan también de una financiación justa que les permita prestar los servicios en el ámbito de sus competencias. De este modo, ha apostado por hacer las cosas desde el diálogo y la cooperación y ha apuntado que este acuerdo no sólo es una obligación que responde al Estatuto de Autonomía, sino que se trata de una devoción ya que Ceuta y Melilla son ciudades a las que Andalucía siente como propias. "Desde Andalucía vamos a tener siempre la mirada puesta en ellas ayudando en todo lo que podamos", ha dicho. VALORACIÓN DEL PRESIDENTE DE MELILLA Por su parte, el presidente melillense, Juan José Imbroda, ha subrayado al hilo de este acuerdo que la sociedad de Melilla está "muy incardinada" con la andaluza, porque "Melilla es Andalucía también", de forma que "los triunfos de Andalucía son nuestros triunfos, y sus problemas son nuestros problemas", ha señalado. En esa línea, ha considerado que con la firma de este convenio entre Andalucía, Ceuta y Melilla se viene a "protocolizar lo que ya ha hecho la sociedad" de estos tres territorios, que "va mucho más por delante muchas veces que los políticos", y ha apostillado que es "una pena que, hasta hoy, no se haya podido poner en marcha lo que es un clamor popular, una demanda social". Imbroda ha agradecido a Moreno su "generosidad" por la firma de este documento con el que "estamos acercando más Melilla y Andalucía" y "cumpliendo una voluntad histórica de los ciudadanos", según ha defendido antes de remarcar que por parte del gobierno melillense van a poner "los cinco sentidos" para desarrollar este acuerdo "muy bueno para Melilla y también para Andalucía", de modo que se van a poner "manos a la obra inmediatamente" para ello. "Así que hoy es un día grande para Melilla y para Ceuta", ha proclamado Juan José Imbroda, que en ese punto ha enviado un abrazo a su homólogo ceutí, Juan Vivas, que no ha podido acudir a esta cita "por razones que le son totalmente ajenas" y pese a haber hecho "un esfuerzo considerable" para acudir, según ha remarcado.