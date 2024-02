A prisión el sobrino de María del Monte y cinco detenidos más por robos con violencia en viviendas

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de seis de los ocho detenidos al ser desmantelada una organización criminal dedicada a robos con violencia e intimidación en interior de domicilios con moradores en su interior, entre ellos Antonio Tejado, sobrino de la famosa artista María del Monte, víctima de un robo así en su hogar. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dicha instancia judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de estas seis personas, incluyendo Antonio Tejado, a instancias de la Fiscalía, tras su detención a manos de la Guardia Civil. Los dos arrestados restantes han quedado en libertad provisional con cargos. Durante su comparecencia judicial, la mitad de los detenidos se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, mientras que el resto únicamente ha respondido a preguntas de sus respectivos letrados. En la causa se investigan presuntos delitos de robo con violencia, detención ilegal, lesiones, amenazas y pertenencia a organización criminal. La operación, realizada por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla, perteneciente a la Comandancia de Sevilla, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Mairena del Aljarafe, fue iniciada a finales del pasado mes de agosto, tras la denuncia interpuesta por una víctima de un robo producido en una vivienda en la comarca del Aljarafe sevillano. Aquel mes, recordémoslo, se producía el asalto a la vivienda de la mencionada artista en Gines. ASALTO A LA VIVIENDA Según los indicios aportados en las investigaciones, un grupo de cinco encapuchados accedió a la vivienda saltando la valla perimetral de una finca de un domicilio unifamiliar, forzando la puerta que daba acceso al interior. Una vez dentro, maniataron y amordazaron a algunos de los moradores, mientras eran amenazados de muerte. Las víctimas, ante la agresividad mostrada, fueron obligadas a colaborar con sus captores, ofreciéndole la combinación de la caja fuerte, sustrayendo diversas joyas y relojes de alto valor económico, dinero en efectivo, así como otros objetos que encontraron por el domicilio. La Guardia Civil inició la investigación analizando los indicios aportados, verificando que las personas autoras del hecho formaban un grupo compacto, respondiendo a una organización clásica de estructura piramidal, respondiendo todos los componentes a una sola persona. Tras las primeras indagaciones, los agentes constataron la relación existente entre el autor intelectual del robo (encargado de la obtención de información de la distribución de la vivienda, rutinas de las víctimas y ubicación de la caja fuerte, papel que ostentaría Antonio Tejado según las fuentes consultadas) y la persona responsable de seleccionar las viviendas de interés. De esta forma perpetraban los robos para que se ejecutaran acorde a la información obtenida sobre los lugares. LOS "MACHACAS" Asimismo, dicha organización contaba con sujetos conocidos como "machacas". Se trataba de personal de confianza de los principales miembros de la organización a los que se les solía encargar cometidos habituales, tales como transporte, vigilancias o funciones de guardeses de los productos de los ilícitos. Igualmente, contaban con un hombre de "choque" dada su corpulencia y agresividad. Este no solo es el encargado de imponer miedo o respeto a las posibles víctimas, sino de ejercer de seguridad en las entregas de objetos sustraídos y con los propios miembros del grupo. Con el avance de la investigación, los agentes comprobaron que detrás la organización, liderada por un individuo conocido como "El Ruso", se sustraían vehículos para perpetrar robos con violencia en viviendas de alto poder adquisitivo donde robaban joyas, relojes de alta gama y grandes cantidades de efectivo. Los agentes llegaron incluso a detectar la planificación de un robo de un millón de euros en una vivienda cuya información partía de "El Ruso". Sin embargo, dicho robo fue frustrado gracias a la operación efectuada por los agentes. ONCE REGISTROS Una vez recopilados todos los indicios y pruebas, los investigadores pasaron a la fase de explotación, realizando el pasado viernes once entradas y registros, en su mayoría simultáneos, en distintos puntos de la capital andaluza, así como en las localidades de Guillena y Brenes. Las entradas fueron realizadas en nueve domicilios y dos inmuebles, entre ellos trasteros y un gimnasio relacionado con uno de los supuestos integrantes de la organización. Para la realización de los registros, se contó con agentes de la Guardia Civil pertenecientes al G.A.R, Seguridad Ciudadana y Servicio Cinológico, además de la colaboración de Policía Local de Sevilla, los cuales facilitaron cortes de carretera, gestión del tráfico en lugares de difícil acceso y colaborando en la realización del cerco de seguridad para los equipos de entrada. Entre los objetos hallados por los investigadores en las entrada y registros, destacan variedad de material policial, entre ellos chalecos antibala, una chaqueta de Policía Nacional y un polo de Policía Local. Además, se localizaron luces policiales, walki talkies, dos pistolas, una de aire comprimido y otra simulada, armas blancas y un báte de béisbol. TODO TIPO DE INSTRUMENTOS Destaca el hallazgo de herramientas y objeto, algunos de ellos usuales para el acceso a viviendas, tales como un extractor de bombines, ganzúas, varios pasamontañas, una baliza (control de movimiento) y dos GPS. Además, se incautaron teléfonos móviles, tarjetas de prepago, material informático, vehículos y unos 30.000 euros en efectivos repartidos en billetes de diverso valor. Predominaba la existencia de objetos de dudosa procedencia, entre ellos cadenas y pulseras de oro y más de treinta relojes de diversas marcas, estando aún pendiente la localización de sus legítimos propietarios. Por otro lado, los agentes encontraron una plantación de marihuana en una de las habitaciones de uno de los domicilios registrados. Finalmente, durante los registros se produjo la detención de un total de ocho personas, entre los que se encuentran el informador o autor intelectual del asalto a la vivienda, que sería el citado familiar de María del Monte, los autores materiales y el receptador, persona encargada de dar salida en el mercado ilícito a los efectos sustraídos.