PSOE rechaza una mascletá "con fines políticos" y le dice a Almeida "que la pague de su bolsillo", no del de Madrid

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, se ha opuesto a una mascletá "con fines políticos" y ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "que la pague de su bolsillo", no del de la ciudadanía. Maroto ha denunciado públicamente que "los madrileños no tienen que pagar la fiesta" --en referencia a la mascletá promovida por el gobierno de Almeida el 18 de febrero en el Puente del Rey-- porque el PP haya ganado las elecciones en Valencia". Antes de reunirse con CEIM, Maroto ha recordado que Almeida se comprometió con su compañera de partido, la hoy regidora de Valencia, María José Catalá, a celebrar en Madrid una mascletà si la 'popular' ganaba la Alcaldía el 28M. "Los madrileños no tenemos que pagar la fiesta después de que el PP haya ganado las elecciones en Valencia. Estamos en contra de que se haga esta mascletà con esos fines porque el dinero de los madrileños se tiene que gastar en mejorar la calidad de vida de los madrileños", ha defendido. EN CONTRA DE LA UBICACIÓN El PSOE también se opone a la ubicación elegida, el Puente del Rey, y lo hace en base a los informes de Ecologistas en Acción, "por el impacto que puede tener en la fauna que habita en ese espacio", y tras las quejas vecinales. "La ubicación podrá ser otra pero nosotros estamos totalmente en contra de una mascletà que se hace con fines políticos", ha insistido Maroto, que le ha pedido a Almeida "que invierta en las fiestas populares que Madrid desgraciadamente está perdiendo, que invierta en recuperar las tradiciones madrileñas y que si quiere celebrar la fiesta por haber ganado las elecciones que lo pague de su bolsillo".