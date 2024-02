PSIB ve un "cierre en falso" la crisis de Vox: "El complot que tenían con visto bueno de Prohens no ha funcionado"

El PSIB-PSOE ha considerado que "la crisis de PP y Vox" se ha cerrado "en falso" y ha asegurado que "lo que ha pasado es que el complot que tenían con el visto bueno de Prohens no ha funcionado". "Esto tiene una máxima responsable. Su nombre es Marga Prohens, quien ha dado el visto bueno y participó en el complot que se hizo dentro de Vox expulsando al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y a la presidenta de Vox Baleares, Patricia De las Heras", ha opinado este viernes en rueda de prensa la diputada y secretaria de Política Autonómica del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, acompañada del senador por Baleares, José Hila. En esta línea, ha advertido que "hoy empieza la cuenta atrás para la próxima crisis de PP y Vox". "Estamos convencidos de que esto no ha acabado y es una tregua que no sabemos cuánto tiempo durará", ha sentenciado Garrido. Al respecto, la socialista ha recordado lo ocurrido en el pleno del Parlament de este pasado martes, cuando una diputada de Vox "retó al presidente del Parlament". "¿Quién se puede creer que lo que pasó ayer da por resuelta la crisis que hay?", se ha preguntado Garrido, quien ha centrado parte la responsabilidad de lo ocurrido en la presidenta del Govern. Al respecto, ha censurado que Prohens "se haya escondido del Parlament" durante la crisis, "que afecta todavía gravemente a las instituciones de las Islas", y ha lamentado que es "una presidenta que no tiene liderazgo y que liga su futuro a la ultraderecha". Y "la cosa no mejora", ha añadido Garrido, haciendo referencia a la comparecencia en el Parlament, este pasado jueves, del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, a quien ha tildado de "altivo" por "dar la espalda y abroncar a la comunidad educativa por no aceptar su plan de segregación en las aulas". "La educación será el talón de Aquiles de esta legislatura como lo fue en la de Bauzà", ha indicado la diputada socialista, remarcando que "no se puede gobernar rompiendo consensos históricos ni tratando la lengua catalana como una lengua extranjera". Así, ha avisado al Govern que la comunidad educativa "está preparada para parar este desbarate", y ha avanzado que la misma contará con el apoyo de los socialistas. Preguntada por los medios de comunicación por las disculpas del presidente del Parlament ofrecidas este viernes, Garrido ha señalado que "quien tiene que salir también a pedir perdón es Prohens". "El Parlament, después de esta crisis, no sale reforzado; todo lo contrario, se ha visto gravemente afectado por esta crisis provocada por Vox y auspiciada por la presidenta del Govern", ha concluido. De su lado, el senador por Baleares, José Hila, ha criticado que este Govern "con dos socios ponga a Baleares en el mundo del espectáculo político y de las malas noticias". "Siempre que gobierna el PP se habla de corrupción, intereses personales y problemas de gobernabilidad", ha expresado. Por contra, el senador ha valorado, durante su intervención, la subida del SMI a nivel estatal, "una medida muy importante que beneficia a muchos ciudadanos" y que forma parte del "compromiso" de subir el salario mínimo hasta el 60 por ciento del salario medio del país. "La subida ha sido muy importante, de 398 euros", y beneficia a 2,5 millones de personas en España y a 34.000 de Baleares, ha detallado Hila, destacando que favorece especialmente a mujeres y a jóvenes y que, a su vez, se ha modificado una parte del reglamento del IRPF para que no suponga retenciones a la nómina la mencionada subida.