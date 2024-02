Le Senne (Vox Baleares) asegura que cierra la crisis sin heridas y pide disculpas a los ciudadanos por el "espectáculo"

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha asegurado este viernes que cierra la crisis con sus compañeros de grupo parlamentario sin heridas, al tiempo que ha reconocido que el Parlament no sale "reforzado" y ha pedido disculpas a los ciudadanos por el "espectáculo" ofrecido. Así se ha expresado Le Senne en declaraciones a los medios frente a su despacho, después del comunicado oficial del partido dando por cerrada la crisis en el Grupo Parlamentario Vox en Baleares. "Me alegro de al final no haya llegado la sangre al río", ha dicho. Le Senne ha rechazado que en el acuerdo alcanzado exista una contrapartida específica para contentar a los diputados rebeldes, más allá del compromiso de "seguir trabajando unidos" al que aludía el comunicado oficial. Además, el presidente del Parlament ha afirmado que no le consta que se vaya a retirar la portavocía a Idoia Ribas, ni ningún otro cambio organizativo dentro del grupo parlamentario. Igualmente, el presidente ha suavizado ahora su apoyo a la reforma del reglamento propuesta por MÉS para combatir el transfuguismo, que en su momento consideró "muy oportuna" y trató de acelerar. "Habrá que estudiarlo con tranquilidad, dependerá también de la posición del partido", ha apuntado. ((Habrá ampliación))