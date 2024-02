Jorge Campos(Vox) presenta una querella por la difusión de una carta interna de Vox con graves acusaciones hacia él

El diputado de Vox en el Congreso por Baleares, Jorge Campos, ha presentado una querella por la difusión de una carta interna del partido con graves acusaciones hacia él, una denuncia que no dirige específicamente contra la presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, cuyo nombre rubrica la carta. En declaraciones a los medios ante los Juzgados de avenida Alemania, Campos ha indicado que la denuncia se dirige "contra quien sea el autor de la carta" y de su difusión, solicitando que sea el Juzgado quien actúe para averiguarlo. "Vamos a seguir hasta el final, sea quien sea el autor y caiga quien caiga", ha apostillado. En esta línea, preguntado por si ha conversado con De las Heras sobre este asunto, Campos ha indicado que la presidenta del partido no reconoce la autoría de la carta. No obstante, pese a la insistencia de los periodistas, Campos no ha aclarado si la dirección nacional le ha confirmado, tras la publicación, que recibieron ese documento hace unos meses por cauces internos. Públicamente el partido no lo ha confirmado pero tampoco ha querido desmentirlo. "El mecanismo que tenga el partido, que seguro que lo pondrá en marcha, es una cosa y la querella que presento yo a título personal es otra", se ha limitado a señalar Campos ante el Juzgado. El diputado sí ha puntualizado que no fue informado en aquel momento, en verano. "Desde luego, si lo recibieron no le hicieron mucho caso", ha razonado, remarcando que poco después fue nombrado candidato por Baleares al Congreso de los Diputados. Campos también ha declarado que "por supuesto" cuenta con el apoyo del partido para presentar esta querella. NIEGA IRREGULARIDADES ECONÓMICAS En el documento se le acusa de irregularidades en la gestión económica del grupo parlamentario cuando fue diputado autonómico en la legislatura 2015-2019. Campos ha afirmado que el contenido de ese escrito son "falsedades, calumnias e injurias" y que no va a "dejar pasar una clara difamación". Además, el diputado ha dicho que la carta no sólo afecta a su honor sino también a la imagen del partido. "No voy a aceptar de ningún modo que se ponga en entredicho ni la gestión de Vox en Baleares mientras yo fui presidente del partido, ni tan siquiera cuando estaba al frente del grupo parlamentario en la anterior legislatura", ha declarado, expresando su orgullo por "la gestión impecable que se hizo durante estos años". Igualmente, ha argumentado que las cuentas del grupo parlamentario son fiscalizadas por la intervención del Parlament y el Tribunal de Cuentas, por lo que considera "una auténtica barbaridad que en esa carta se dijera que hubiera algún tipo de irregularidad". Por otro lado, Campos ha valorado el cierre de la crisis interna de Vox en el Parlament balear. "Soy optimista de que la solución sea definitiva", ha expresado. EL INFORME SE TRATÓ CON LA DIRECCIÓN EN UNA REUNIÓN EN PALMA Fuentes consultadas por Europa Press confirmaron la autenticidad de este documento, seis páginas que Patricia de las Heras envió a varias personas en junio, si bien la misiva va dirigida a Ángel López Maraver, diputado por Guadalajara y persona de confianza de Santiago Abascal. De hecho, las mismas fuentes precisan que el informe se trató durante una reunión en Palma, ese mismo mes de junio, con López Maraver y otros cargos: el vicesecretario Institucional, Ignacio de Hoces, y la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montse Lluís Serret. El informe de De las Heras no era el punto central de aquella reunión pero salió a relucir durante las conversaciones, puesto que en aquella visita, la comitiva de la dirección nacional pretendía "apaciguar" un conflicto interno por el futuro de Campos, que había encabezado la lista de Vox al Parlament. Se decidió entonces que iría de número 1 en la lista al Congreso. CRÍTICAS A CAMPOS Y SU EXPAREJA El documento lleva una firma mecanografiada, y el nombre de la diputada aparece también en los metadatos del archivo. En el escrito acusaba a Campos y su ahora expareja --consellera electa en Mallorca-- de haber dirigido el partido "como si fuese su cortijo personal", llegando a tratarlo "como algo de su propiedad". Además, señala que la formación facturó "en exceso unos 33.000 euros aproximadamente" a una productora, cuyo administrador también recibía remuneración del partido al estar contratado como asesor parlamentario. En esa carta, De las Heras relacionaba estas maniobras con una estrategia del ala de Actúa Baleares --el partido fundado por Campos que después se integró en Vox-- para controlar la financiación de la dotación parlamentaria, "evitando así remitir dichas cantidades a Vox Nacional", cuando Campos era portavoz del Grupo Parlamentario en la legislatura pasada --junto a Sergio Rodríguez e Idoia Ribas como diputados--. Según la carta, ese dinero se destinó a "pagar cenas, 'viajes presidenciales', sueldos, y una larga de retahíla de destinos prohibidos con cargo a un presupuesto público", a través de una sociedad pantalla supuestamente dedicada a la comunicación. En la misiva afirma que Campos "se endeudaba para seguir sufragando sus gastos personales viviendo a cuerpo de rey a costa del partido, y de ahí su insistencia en no perder el control" --del partido--. GRABACIONES A ABASCAL Por otro lado, el informe acusa a Campos de grabar conversaciones privadas con cargos nacionales de la formación, entre ellos Santiago Abascal. En concreto, se cita una conversación entre Campos y Abascal sobre Malena Contestí --quien abandonó el partido en 2019--. Por otro lado, el escrito de De las Heras también sitúa a la expareja de Campos como la instigadora de una denuncia contra la número 2 de Vox en Palma, Sandra Barceló, por una agresión a otra mujer. Barceló fue condenada a una multa y dejó el cargo de regidora el pasado diciembre.