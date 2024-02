Jorge Campos (Vox) presenta una querella por la difusión de una carta interna de Vox con graves acusaciones hacia él

El diputado de Vox en el Congreso por Baleares, Jorge Campos, ha presentado una querella por la difusión de una carta interna del partido con graves acusaciones hacia él, una denuncia que no dirige específicamente contra la presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, cuyo nombre rubrica la carta. En declaraciones a los medios ante los Juzgados de avenida Alemania, Campos ha indicado que la denuncia se dirige "contra quien sea el autor de la carta" y de su difusión, solicitando que sea el Juzgado quien adopte medidas para averiguarlo. En esta línea, preguntado por si ha conversado con De las Heras sobre este asunto, Campos ha indicado que la presidenta del partido no reconoce la autoría de la carta. No obstante, ha evitado confirmar que ese documento se enviara hace unos meses por cauces internos a la dirección nacional, que tampoco lo ha desmentido. "Yo puse en conocimiento de la dirección nacional del partido que esta carta se estaba difundiendo, evidentemente ellos también fueron conscientes porque también se dieron cuenta de la publicidad que se ha dado", se ha limitado a señalar. Asimismo, Campos ha afirmado que el contenido de ese escrito son "falsedades, calumnias e injurias" y que no va a "dejar pasar una clara difamación". ((Habrá ampliación))