Jandro: "Todo está cayendo en contra, necesitamos ganar y cambiar la dinámica"

Bilbao, 9 feb (EFE).- El entrenador del Amorebieta, Jandro Castro, lamentó que "ahora todo está cayendo en contra" del equipo vizcaíno, colista de LaLiga Hypermotion a nueve puntos de la salvación, y recalcó que necesitan ganar al Elche mañana sábado en Lezama "y cambiar esa dinámica" negativa.

"La realidad es que todos los partidos los competimos bien, pero también es una realidad que no ganamos y necesitamos ganar", incidió el técnico del equipo vizcaíno en la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento de este viernes en Urritxe.

A pesar de esa racha que les ha llevado a sumar solo 2 puntos de los últimos 27 y, además, a no haber marcado en los tres últimos partidos que han disputado, Jandro ve "bien a nivel mental" a sus futbolistas.

"Están convencidos de que estamos por el buen camino a pesar de cómo estamos y eso no es fácil. Por mucho que digamos que nos generan poco y que llegamos, si no ganas no sirve de nada", insistió el asturiano, que esta semana ha tenido además la mala noticia de la grave lesión de rodilla de Ángel Troncho.

"Es joven y se va a recuperar, pero es un palo y un golpe duro para él y para todos. Llevaba poco tiempo con nosotros, pero nos estaba ayudando mucho. A nivel deportivo es una baja importante, aunque estoy tranquilo porque el que entre lo va a hacer igual de bien. Estoy más dolido en el tema personal", insistió.

Con las bajas del extremo cedido por el Eibar y de Daniel Lasure, que se recupera de una lumbalgia, el Amorebieta espera a un Elche "en el mejor momento de la temporada a nivel de resultados y de confianza".

"Intentaremos que los detalles vengan de nuestro lado. Tenemos que intentar tener el balón, no podemos solo robar y contraatacar. Debemos atacar y defender bien el balón parado y salir desde el principio con mucha intensidad, no podemos regalar los primeros minutos. Es importantísimo entrar bien al partido", insistió Jandro. EFE

1010062

ibn/cc/jpd