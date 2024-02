Fisac: "Me gustaría luchar por algo que no solo fuera mirar al descenso"

Zaragoza, 9 feb (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha declarado que esta temporada le gustaría acabar la competición luchando "por algo más que no sea mirar al descenso".

"A veces los sueños se cumplen. Ese sueño lo tengo que luchar y compartir con todos, yo sueño con los pies en el suelo. Intento tener ilusión para luchar por algo que no sea solo no descender y el partido de este sábado contra el Lenovo Tenerife es para luchar por algo que no sea no descender", ha apostillado en declaraciones a los medios de comunicación.

Igualmente ha explicado que no podía decir que una victoria fuese definitiva para alejarse de la parte de abajo de la clasificación, pero que sí que sería "dar un paso adelante".

"Para nosotros es un día crucial, tenemos la posibilidad de jugar en casa un segundo partido y tener la opción de refrendar lo que ganamos el otro día y darle valor doble. En esta competición cuando tienes rachas de ganar dos o tres partidos seguidos te hacen tener estabilidad y esa estabilidad la llevamos buscando desde principio de temporada", ha destacado.

Sobre su rival, ha resaltado que no iba a descubrir lo que es Tenerife en los últimos años, "el mismo bloque top en la Liga y en Europa".

"Un bloque que sabemos todos perfectamente el baloncesto que hace, cómo llevan los partidos, el ritmo al que les gusta jugar y a pesar de todo, y de que lo sabemos, siguen ganando y ganado", ha valorado.

El técnico de Fuenterrebollo ha subrayado que la plantilla del conjunto insular es "una de las más importantes que existe en la Liga y uno de los grupos de jugadores que realmente se conocen mejor".

"Por eso es muy difícil pararles en situaciones tácticas y es más una cuestión de retos personales lo que se podrán ver en el partido. Son uno de los equipos que hay que reconocer que juegan bien al baloncesto", ha asegurado.

Igualmente ha elogiado la figura del técnico rival, Txus Vidorreta, señalando que ninguna buena plantilla la dirige un mal entrenador".

"Es una plantilla top en todos los sentidos, de un nivel extraordinario e incluso en la forma de trabajar del club, que es uno de los cuatro o cinco mejores de la ACB", ha apuntado.

El técnico del conjunto 'rojillo' se ha mostrado satisfecho porque algo que había estado reclamando desde hace algunas jornadas, que los jugadores que no son titulares dieran un paso adelante, se consiguió en el partido de Copa Europa del pasado miércoles contra el Manisa turco.

"Son circunstancias que ellos mismos se han ido ganando en el día a día y que hasta ahora no se habían dado. Algunos ya lo van diciendo. Algunos como Didac Cuevas, Yoanki Mencía o Dejan Kravic van hablando alto en el campo", ha explicado.

Para Fisac este hecho supone tener 6 o 7 jugadores competitivos, algo que considera necesario porque en un partido que cree decisivo, va a necesitarlos a todos para poder derrotar al conjunto canario.

"A Tenerife no le vamos a ganar con tres jugadores. O estamos perfectos con 6 ó 7 jugadores al máximo nivel o no le vamos a poder ganar. Si no es así no tendremos ninguna opción", ha analizado.EFE

ep/jpd