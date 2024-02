Feijóo asegura que el fiscal general debería estar "inhabilitado" para el cargo tras apreciar el TS desviación de poder

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha asegurado este viernes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tendría que haber quedado "inhabilitado" para este cargo tras haber sido "apercibido" por el Tribunal Supremo por desviación de poder en su propuesta para promover a la exministra Dolores Delgado como fiscal de Sala. A su entender, este hecho debería haber conllevado "automáticamente" su cese o la presentación de su "dimisión irrevocable". Así se ha pronunciado después de que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) haya presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de renovar, el pasado mes de diciembre, a García Ortiz como fiscal general del Estado, ya que no lo considera idóneo para el puesto y cree contrario a la ley su nombramiento. En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha criticado que tengan al frente de la Fiscalía General del Estado a una persona que ha "sido apercibida por el Tribunal Supremo por abuso de poder en el nombramiento de su antecesora, la anterior fiscal general del Estado y ministra de Justicia", algo por lo que, a su juicio, "debería de quedar inhabilitado para el puesto". CREE QUE DEBERÍA HABER PRESENTADO "LA DIMISIÓN IRREVOCABLE" Feijóo ha censurado que en España ya están "acostumbrándose" a este tipo de cosas que, según ha dicho, antes llevaba a que "un ministro tuviera que dimitir". Así, ha dicho que un fiscal declarado no idóneo "por desviación de Poder por el Tribunal Supremo" en un país como España debería llevar "automáticamente el cese". "Es más, no el cese, sino presentar la dimisión irrevocable y ya está", ha afirmado. Además, Feijóo ha indicado que el fiscal general del Estado "participó en reuniones de la concepción del programa del Partido Socialista en Galicia". "No lo digo yo, era presidente de la Xunta, era candidato y yo lo he visto y hay fotografías que así lo acreditan", ha apostillado. DICE QUE LOS FISCALES HAN SIDO "HUMILLADOS" Y "DESAUTORIZADOS" Al ser preguntado si cree que otras asociaciones de fiscales podrán adherirse a ese recurso por la renovación de García Ortiz, Feijóo no ha contestado a esta cuestión y ha afirmado que "los fiscales han sido desautorizados" y "humillados", después de que la mayoría de la junta de fiscales del TS hayan impuesto su criterio y aboguen por investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso 'Tsunami Democràtic'. "Porque esa votación 12-3 es de una contundencia que cualquier persona que se dedique a esto debería decir 'oye, vamos a dejar esto como está y que los fiscales hagan su trabajo', porque el fiscal lo que hace es su trabajo", ha enfatizado. El presidente de los 'populares' ha recalcado que la mayoría de los fiscales del Supremo "está a favor de proseguir con esa investigación" por terrorismo a Puigdemont pero "los fiscales han sido desautorizados". Feijóo ha denunciado la "intervención" de la Fiscalía por parte del Gobierno. "Y además de todo esto pues hemos visto como, lo decía un fiscal, como se ha intervenido la Fiscalía del Supremo, un 155 del Gobierno", ha exclamado. RENOVACIÓN DEL CGPJ CON LA SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Feijóo ha afirmado que Europa se está dando cuenta de cómo está el poder judicial en nuestro país" y, por ese motivo, han aceptado el "diálogo estructurado" entre el PP y el PSOE, tras el encuentro celebrado la pasada semana entre el comisario Didier Reynders, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. "Habrá renovación del CGPJ y ley para profundizar en la independencia judicial o no habrá acuerdo. No le vamos a hacer perder el tiempo al señor Reynders", ha resaltado, para añadir que "necesitan profundizar en la independencia del Poder Judicial". Además, el presidente de los 'populares' ha señalado que contar con la supervisión de la Comisión Europea les da "una cierta expectativa" porque negociar con Bolaños les puede "engañar" como ya hizo "una vez".