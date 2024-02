El PP exige al Gobierno escuchar a los agricultores en vez de "criminalizarlos" y "disuadirles" con la Policía

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que escuche a los agricultores y ganaderos y "empiece ya a tomar medidas urgentes" en favor del campo español en vez de "criminalizarlos" e intentar "disuadirles" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Volvemos a reiterar que dejen de señalar por unos pocos a los cientos de miles de agricultores que, de una manera pacífica y responsable, están saliendo a defender algo que es justo y que lo que están exigiendo es que se les escuche", ha demandado Gamarra a los medios en una explotación agraria en Arganda del Rey (Madrid) junto a la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín. Gamarra ha indicado que el sector ha llegado a una situación "límite" que "se agudiza por un Gobierno que ha abandonado absolutamente a los agricultores y a los ganaderos, y que les está asfixiando constantemente con más impuestos, con más costes laborales y con más burocracia". A su entender, el Ejecutivo tiene que poner "sobre la mesa soluciones" para el campo y "dedicarse menos en buscar cómo proteger a Puigdemont". ¿PROTESTAS ANTE LA SEDE DE FERRAZ? Al ser preguntada cómo valora que este sábado haya protestas de agricultores en Ferraz y que Vox intente capitalizar esa movilización agrícola frente a la sede del PSOE, Gamarra ha puesto el foco en el Ejecutivo asegurando que lo importante es "no generalizar, no señalar, ni criminalizar, ni culpabilizar a los agricultores españoles, que están saliendo a defender sus intereses y a reivindicar lo que es absolutamente justo". En este sentido, ha indicado que están viendo que el Gobierno se está dedicando "a criminalizar y a señalar a los agricultores", "incrementando la presión sobre ellos en relación a la utilización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y con ello intentarles al final disuadir" de sus protestas. "Y yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno de España es escucharles y hay que escuchar al campo español", ha enfatizado, para asegurar que el Grupo Popular llevará al Parlamento en forma de proposición de ley el plan de choque a favor de la agricultura que presentó hace unos días Alberto Núñez Feijóo. RESPONDE AL MINISTRO MARLASKA Después de que el ministro del Interior haya criticado la tractorada junto a la casa de la presidenta de Navarra, María Chivite, Gamarra ha indicado que "evidentemente todo hay que hacerlo siempre conforme a la legalidad". "Y creo que también ahí las delegaciones de Gobierno deben facilitar que todos aquellos agricultores que quieren manifestarse pacíficamente puedan hacerlo. Y eso le corresponde también al ministro Marlaska, defenderlo", ha dicho, par añadir que de la misma manera hay que denuciarlo si se sobrepasan los límites. Gamarra ha comparecido junto a Cipri, el propietario de la explotación de Arganda del Rey, que le ha trasladado de primera mano "los problemas que tiene en su día a día" ante una situación que "ya es insostenible" mientras el Ministerio de Agricultura está "en otras cosas". A su entender, el Ejecutivo "solo busca sobrevivir" en el Gobierno y cuando eso pasa "al final lo que ocurre es que los problemas de la España real" como los de los agricultores y ganaderos "pasan a un segundo o tercer plano y nadie se dedica a resolverlos". "Por esto se ha llegado a esta situación ya límite y por eso los agricultores e levantan y piden ser escuchados y piden nuevas medidas", ha dicho, para expresar el apoyo del PP a este "sector estratégico", que constituye una "industria fundamental en España". "Ahí están millones de españoles que se levantan muy temprano todos los días y se acuestan muy tarde, que trabajan de lunes a domingo, todos los días del año, llueva, nieve o haga un calor insoportable, para al final cuidar nuestros campos, trabajarlos, producir y vender esos productos que todos nosotros comemos", ha proclamado. "PIDE FLEXIIBLIZAR" LA PAC Y LA NORMATIVA EUROPEA Tras insistir en que el PP "proteger y defiende el campo español" con hechos desde sus CCAA y en el Parlamento, ha avanzado que el PP llevará al Congreso una proposición de ley planteando con su "plan de choque para abordar las necesidades que tiene el campo español". Entre las medidas de su plan, ha citado "flexibilizar" los criterios de la PAC y "todas las normativas europeas para que sea también "viable" el futuro de la agricultura, y "acabar con tanta burocracia" que "asfixia y ahoga al campo español". Además, ha dicho que el PP plantea "revisar la ley de la cadena" y "todo lo que tiene que ver con los seguros agrarios". "Todo esto es perfectamente posible abordarlo desde el Gobierno de España pero para eso es necesario sentarse con los agricultores, conocer cuáles son los problemas reales de la agricultura española", ha enfatizado. Asimismo, Gamarra ha subrayado que no tiene que haber competencia desleal, de forma que "cualquier producto que llegue a España tiene que cumplir las mismas condiciones que cumplen los productos que se producen en España". A su juicio, esto un Gobierno "responsable y serio, lo puede abordar, lo puede afrontar y lo puede hacer realidad". FEIJÓO AFEA A SÁNCHEZ SU "DESDÉN" ANTE EL "GRAVE PROBLEMA" Previamente, en una entrevista en esRadio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado al jefe del Ejecutivo que haya ido "más veces a Bruselas para hablar de los independentistas que de los agricultores" y le ha echado en cara la "ausencia de interés" y el "desdén" del Gobierno ante el "grave problema en el campo". "Lógicamente, pues a la gente llega a un momento en el que no puede más", ha afirmado Feijóo, que ha puesto en valor la "conducta" y la "templanza" de los agricultores españoles ante la situación por la que atraviesa el campo. "Hay un grave problema, es evidente. Están los tractores en las carreteras españolas con los precios de los alimentos, que han subido un 32 por ciento. Aquí ha subido la electricidad, ha subido el gasóleo, han subido los piensos, los abonos....", ha proclamado, para añadir que mientras tanto el Gobierno "se está forrando con la inflación" porque "los impuestos no bajan" y "se recauda más". El líder del PP ha criticado que el Gobierno se haya negado a bajar el IVA de la carne, el pescado y la conserva como le lleva pidiendo el PP desde hace un año y que el 1 de enero del 2023 España fuera "el primer país que le mete un impuesto al plástico".