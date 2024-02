El Fertiberia quiere meterse en la pelea por la salvación a costa del Valladolid

Sagunto (Valencia), 9 feb (EFE).- El Fertiberia Puerto Sagunto recibe al Recoletas Valladolid este sábado (18:30 horas) en la vuelta de la Liga Plenitude Asobal con la idea de sorprender desde la penúltima posición a uno de los equipos revelación de la temporada para meterse de lleno en la pelea por la permanencia.

“Vamos a lucharlo e intentar sumar dos puntos, de hacerlo estaremos de nuevo en la pelea por la salvación. Estamos contentos e ilusionados a pesar de todos los problemas que tenemos, que no voy a repetir porque eso no va a cambiar absolutamente nada”, expresó el técnico Toni Malla en declaraciones facilitadas por el club.

Para este partido, el técnico rojiblanco sigue con la enfermería llena y no podrá contar con Pau Ferre, Álvaro Del Valle, Javier Olivares, Jaume Pujol y Guillem Correro, unas bajas que explicó que les condicionan no solo en los partidos, también en los entrenamientos, porque el nivel de intensidad no es el mismo que cuando tiene una plantilla de veinte.

“Tenemos que afrontar el choque con misma mentalidad que en Torrelavega: jugando bien, sin presión y con el equipo muy metido y concentrado. Creo que por pequeños detalles no sacamos nada en forma de puntos. Pese a las bajas, los chavales lo están haciendo muy bien y con la ilusión de debutar en 2024 con los nuestros” dijo.

El Fertiberia se enfrenta a un equipo que es quinto y que, según explicó Malla, está haciendo una grandísima temporada y tiene un equipazo. “Es otro difícil reto casi más que el de Torrelavega. Queremos volver a nuestras señas de identidad como son la disciplina, el orden y la concentración defensiva y ofensiva”, finalizó. EFE

