Díaz pide concentrar voto en Sumar para volver a derrotar a Feijóo y cuestiona su liderazgo: "Es un rey desnudo"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha apelado a la movilización del voto indeciso y progresista en torno a la candidata de Sumar a las elecciones gallegas, que son una segunda vuelta para volver a derrotar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como ocurrió el 23J. Y ha cuestionado su liderazgo al decir que es como "un rey desnudo". También ha desgranado durante un mitin de campaña en A Coruña que Galicia debe contar con un nuevo Estatuto de Autonomía similar al de Galicia o Euskadi y ha clamado contra los beneficios "obscenos" de los grandes bancos, para así reivindicar que Sumar apuesta claramente por un modelo fiscal que eleve los impuestos "a los que más tienen". Y acto seguido ha criticado que hay gente en España y en Galicia "que se está forrando" sin hacer ninguna referencia concreta, aunque en días previos Podemos ha clamado que nadie se atreve a exponer que el dueño de Inditex, Amancio Ortega, debe pagar más tributos Durante su intervención para arropar a la candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, junto a otros integrante de la lista por A Coruña Paulo Carlos López, Berta Vigil y Juan Villoslada, Díaz ha remarcado que Sumar es el factor decisivo para conseguir echar al PP de la Xunta y debe entrar en el Parlamento regional con "fuerza", dado que solo con el BNG y PSOE no basta. Así, ha asegurado que Galicia puede tener un Gobierno progresista que emule al Ejecutivo estatal, con su formación dentro, y ha desgranado que en el PP son conscientes de que Sumar está disputando los escaños claves que pueden desalojar al PP, como apreció en una charla informal en el Congreso con diputados populares. "¿CÓMO DEMONIOS LLEGÓ FEIJÓO A OLEIROS?" Para ello, ha arengado a indecisos y al conjunto del electorado de izquierdas a movilizarse igual que en las generales, una "primera vuelta" donde consiguieron derrotar a Feijóo, al que ha cuestionado su liderazgo como referente del PP porque va como "rey que va desnudo". "Tenemos una segunda oportunidad de derrotarlo", ha enfatizado Díaz para expresar que también así sale de la Xunta el actual presidente, Alfonso Rueda. También ha ironizado aludiendo a las dificultades que ha tenido para llegar a Coruña con las fuertes lluvias en la comunidad que le "han chivado" que Feijóo estaba en Oleiros antes que ella y que deconocía "cómo demonios ha llegado" La líder de Sumar ha reivindicado que el Gobierno del PP está "agotado" y que en estos comicios hay que optar si votar "resignación o esperanza". Y en ese nuevo tiempo ha recogido una de las propuestas del programa electoral de la formación, una reforma estatutaria. "Queremos el mismo estatuto que Cataluña o Euskadi", ha zanjado. También ha aprovechado para ensalzar el papel de Sumar en la subida del salario mínimo o la transposición de la directiva europea que prohíbe a las empresas que puedan modificar las jornadas a tiempo parcial sin acuerdo con el trabajador. A raíz de esta referencia ha vuelto a criticar al presidente de la CEOE Antonio Garamendi, por no querer este cambio. "Yo entiendo que el señor Garamendi no comparte esta medida y ayer estaban muy enfadados en la CEOE. Y es normal porque ellos saben muy bien que esta norma sirve para ganar derechos a las mujeres más vulnerables de nuestro país", ha apostillado.